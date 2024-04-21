NBA／對戰9連勝仍如履薄冰 金塊主帥：季後賽湖人很強大

金塊與湖人系列賽首戰，最終金塊以114比103逆轉擊敗湖人取得對戰9連勝；儘管金塊如願捍衛主場，但總教練馬龍（Michael Malone）仍表示湖人是很強大的球隊。

首節被湖人打出33比25的攻勢，在加強防守後成功逆轉，馬龍表示，「我們不會輕易放棄，現在是季後賽。在季後賽中，如果你落後12分，你不會只是拿起球回家。我們還有很多事情要做，我知道我們後來的表現比剛開賽時還要好。湖人是一支很強的球隊，他們進入季後賽時表現非常出色，詹姆斯（LeBron James）很出色，他今天的投籃手感，讓我感覺到他今晚要拿50分了。我們必須觀看影片，看看我們可以做些什麼，這將是一個非常激烈的系列賽。」

湖人教練漢姆（Darvin Ham）也贊同馬龍的看法，他表示，「金塊在主場保持優勢。他們是一支在主場作戰很強的球隊，很難被擊敗；他們今天在主場的表現非常出色，但我們也做了很多正確的事。」

金塊隊全場取得15個進攻籃板，靠著二波進攻中拿下18分，比湖人隊多出10分。而金塊隊整場比賽只發生4次失誤，先發球員合計僅有1次，而湖人隊全隊出現12次失誤，其中詹姆斯就包辦7次之多。

今日攻下27分6籃板8助攻，並在上半場結束前砍進大號三分球的詹姆斯表示，「我認為我們今晚打得不錯，只是可能還可以更好。面對金塊這樣的球隊，你沒有太多犯錯的空間，尤其是在他們的主場。他們是一支經歷過一切的球隊。他們是衛冕冠軍，所以你必須將球投進，必須做好防守，然後不能給他們更多的進攻機會。」