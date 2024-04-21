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NBA／尼克板凳天降奇兵 聯手哈特主場首戰擊退76人

中央社／ 綜合外電報導
麥克布萊德(右)板凳殺出拯救了尼克。 法新社
麥克布萊德(右)板凳殺出拯救了尼克。 法新社

NBA東區季後賽首輪，第2種子紐約尼克在主場力克來犯的費城76人，比數111比104，其中尼克板凳麥克布萊德（Miles McBride）拿下21分，加上哈特（Josh Hart）最後連抄帶投，可說是尼克獲勝關鍵。

根據統計，麥克布萊德成為尼克隊史首位以替補身份在季後賽至少拿到20分外加5顆三分球的球員。而這場比賽的他的正負值高達+37，創隊史季後賽新高，對比先發5人都是負值更顯可貴，也填補了布朗森（Jalen Brunson）命中率低迷的缺口。

尼克迎戰擁有去年MVP安比德（Joel Embiid）的76人隊，比賽中受傷虛驚一場的安比德全場攻下29分並有8個籃板，馬克西（Tyrese Maxey）拿33分更是兩隊之冠，不過尼克隊5位球員得分達2位數，最後是以平均火力擊退對手。

這場比賽在最後1分44秒時仍是只有4分差距，不過尼克隊的哈特命中關鍵三分球讓全隊擴大領先至7分，比賽最後進入犯規戰術階段，尼克擊退76人的反攻，在主場拿下季後賽首勝。

這場比賽上半場結束時是由尼克隊以58比46領先，安比德雖有18分進帳，但尼克替補後衛麥克布萊德不惶多讓貢獻了16分，讓尼克維持領先。

比賽進入下半場，尼克隊的布朗森持續發動攻勢，但76人隊由射手馬克西領軍追擊，第三節終了前3分鐘將比數扳平，兩隊進入拉鋸。第四節初麥克布萊德又開始發威，與單節獨拿13分的哈特聯手將比數拉開，76人雖靠安比德與馬克西連投帶罰維持些微差距，但最終仍是不敵。

尼克隊板凳除了麥克布萊德表現奇佳，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）也有13分貢獻，帶傷力扛安比德的羅賓森（Mitchell Robinson），30分鐘上場時間也繳出8分與12籃板的好表現。而下半季火燙的布朗森此戰26投僅8中，得到22分7籃板7助攻。

此外，尼克全場搶下23個進攻籃板，比76人多出14個，造成二波進攻得分26比8，快攻得分也來到27比11的巨大差距，也是球隊能在命中率低於4成情況下，扭轉劣勢的關鍵

尼克隊今年是以50勝32負的戰績成為東區第2種子，這是他們自2012-13賽季以來的最佳種子序和最好戰績。尼克自1999年以來就沒有進入過NBA總冠軍賽；自2000年以來就沒有晉級過季後賽第二輪。

尼克目前陣中3名大將：布朗森、迪文森佐（DonteDiVincenzo）和哈特，構成了知名的維拉諾瓦（Villanova）三劍客，他們都是該校冠軍隊的成員。

NBA附加賽

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