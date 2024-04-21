NBA／米契爾日常首戰飆30分 騎士不敗定律晉級添明燈

季後賽今天戰火點燃，騎士在米契爾（Donovan Mitchell）獨拿30分表現之下，整場比賽一路壓制對手，最多領先到20分，終場以97比83擊敗魔術順利取得系列賽首勝。

除了米契爾主導戰局外，中鋒艾倫（Jarrett Allen）也有16分和18籃板，這讓騎士在籃板球取得54比40的絕對優勢；另一位主力禁區莫布里（Evan Mobley）也拿下16分、11個籃板，葛蘭德（Darius Garland）貢獻14分8助攻。艾倫賽後表示希望這場勝利能為7戰4勝制的東區首輪系列賽定下基調。

去年騎士同樣以東區第4進入季後賽，但在首輪擁有主場優勢情況下，最後1比4慘遭紐約尼克收拾。騎士顯然沒有忘記這樣的恥辱。

Donovan Mitchell came out in attack mode and led the @cavs to the Game 1 W at home!



30 PTS

3 3PM

3 STL pic.twitter.com/7uGxaDNeVS — NBA (@NBA) 2024年4月20日

米契爾因膝傷缺席了例行賽最終戰，但這似乎不影響他今天在進攻端的主宰力。這是他連續5次在系列賽G1至少拿下30分，追平英格利許（Alex English）的紀錄，僅次於喬丹（Michael Jordan）、布萊恩（Kobe Bryant）和張伯倫（Wilt Chamberlain）等，居現役球員之冠。

而在米契爾生涯前45場季後賽中，有21場拿下至少30分。在過去40年，只有喬丹和艾佛森（Allen Iverson）比他還要多。

此外，值得一提的是，當騎士贏得系列賽首戰勝利時，隊史前18次有17次順利晉級下一輪，晉級勝率94.4%高居NBA季後賽歷史第一。

騎士全場其實出現多達17次失誤，同時在第三節失去手感，命中率跌到低於4成，讓魔術隊從半場落後12分的差距，一度縮小到4分差。不過米契爾連進2球帶領騎士一波18比2的猛烈攻勢，重新穩住局面；打到第四節初騎士隊已將領先擴大到20分，奠定勝基。

另一方面，魔術的班切羅（Paolo Banchero）拿下24分，但魔術隊的12次失誤中，他一人就佔了9次之多。班切羅獲得24分7籃板5助攻，華格納18分7籃板3助攻3阻攻，魔術在騎士的防守壓制下，團隊命中率僅有32.6%。

魔術本季以47勝35敗取得「後魔獸時代」的最佳成績，只拿83分也是自2012年季後賽以來的首戰最低表現，不過當年他們是在霍華德（Dwight Howard）因傷報銷的情況下以81比77擊敗溜馬。