NBA／新狼王愛德華領軍 灰狼全面碾壓痛宰太陽25分

季後賽首輪灰狼主場迎戰太陽，灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）在第三節攻下全場33分中的18分，外帶9籃板6助攻，加上戈貝爾（Rudy Gobert）14分16籃板的雙十表現，唐斯（Karl-Anthony Towns）則貢獻19分7籃板4助攻，灰狼以120比95痛宰太陽，風光搶下系列賽首勝。這一勝除了是灰狼本季對太陽首勝外（先前3連敗），更是灰狼睽違20年再嚐季後賽首戰主場勝利。

今日砍下全場最高33分的愛德華表示，「我們想表現出我們是更加渴望勝利的球隊。」第三節單節拿下18分，帶領球隊打出19比4的攻勢，並且在比賽剩3分37秒時，從杜蘭特手中將球抄走，並完成一記灌籃助隊鎖定勝局。

Ant Edwards put on a SHOW in the @Timberwolves' Game 1 W at home! 🤩



🐺 33 PTS (18 in 3Q)

🐺 4 3PM

🐺 9 REB

🐺 6 AST pic.twitter.com/UTJ0Yp7sEi — NBA (@NBA) 2024年4月20日

杜蘭特（Kevin Durant）此戰以17投11中的命中率得到31分，但另外兩位球星表現不佳，布克（Devin Booker）16投僅5中拿下18分，比爾（Bradley Beal）貢獻了15分，艾倫（Grayson Allen）在因腳踝扭傷離場前僅得到4分，下場能否出賽仍是未知數。太陽在籃板球上整整輸了灰狼24個，禁區得分也以34比52大幅落後，顯現制空權全失；板凳得分更是18比41，可說是全面性潰敗。

針對布克此戰命中率不佳，太陽隊教練佛蓋爾（Frank Vogel）說道，「對方有出色的外線防守球員，所以我們需要更有智慧地讓他得分。」杜蘭特也表示，「這是一個將命中率提高或降低失誤才能贏球的聯盟，如果你想贏球，你必須命中投籃。」