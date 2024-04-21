快訊

台北有感！上午10時40分花東地震 預估震度3級

為何高齡駕駛車禍多？過度攝取兩類東西恐傷大腦釀禍

NBA／新狼王愛德華領軍 灰狼全面碾壓痛宰太陽25分

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華拿下33分助隊大勝太陽。 美聯社
愛德華拿下33分助隊大勝太陽。 美聯社

季後賽首輪灰狼主場迎戰太陽，灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）在第三節攻下全場33分中的18分，外帶9籃板6助攻，加上戈貝爾（Rudy Gobert）14分16籃板的雙十表現，唐斯（Karl-Anthony Towns）則貢獻19分7籃板4助攻，灰狼以120比95痛宰太陽，風光搶下系列賽首勝。這一勝除了是灰狼本季對太陽首勝外（先前3連敗），更是灰狼睽違20年再嚐季後賽首戰主場勝利。

今日砍下全場最高33分的愛德華表示，「我們想表現出我們是更加渴望勝利的球隊。」第三節單節拿下18分，帶領球隊打出19比4的攻勢，並且在比賽剩3分37秒時，從杜蘭特手中將球抄走，並完成一記灌籃助隊鎖定勝局。

杜蘭特（Kevin Durant）此戰以17投11中的命中率得到31分，但另外兩位球星表現不佳，布克（Devin Booker）16投僅5中拿下18分，比爾（Bradley Beal）貢獻了15分，艾倫（Grayson Allen）在因腳踝扭傷離場前僅得到4分，下場能否出賽仍是未知數。太陽在籃板球上整整輸了灰狼24個，禁區得分也以34比52大幅落後，顯現制空權全失；板凳得分更是18比41，可說是全面性潰敗。

針對布克此戰命中率不佳，太陽隊教練佛蓋爾（Frank Vogel）說道，「對方有出色的外線防守球員，所以我們需要更有智慧地讓他得分。」杜蘭特也表示，「這是一個將命中率提高或降低失誤才能贏球的聯盟，如果你想贏球，你必須命中投籃。」

NBA附加賽

相關新聞

NBA／新狼王愛德華領軍 灰狼全面碾壓痛宰太陽25分

季後賽首輪灰狼主場迎戰太陽，灰狼球星愛德華（Anthony Edwards）在第三節攻下全場33分中的18分，外帶9籃板6助攻，加上戈貝爾（Rudy Gobert）14分16籃板的雙十表現，唐斯（Ka

NBA／豪言「金塊仍是湖人的爸爸」 皮爾斯：首戰至少贏15分

NBA季後賽將於台灣時間凌晨正式點燃戰火，首輪8個對戰組合中，最受矚目的莫過於詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人，將以第7種子身份挑戰衛冕冠軍金塊。 由於金塊包含季後賽和例行賽在內，對

NBA／熱火整季殘陣要當最硬老八 阿德巴約：首輪肯定不好看

「這幾乎是我們整個賽季的寫照，」赫洛（Tyler Herro）談到巴特勒（Jimmy Butler）的傷勢情況時如此說道，「我們陣容時常更替，傷兵來來去去，對我們來說就像是日常。」 赫洛自己本身

NBA／渡邊雄太決定放棄4億日幣 只因「好想打籃球」

克服語言不通和繁重學業的難題，更在天才輩出的新大陸籃球土壤一路從底層奮鬥到站上NBA殿堂，渡邊雄太長達11年的旅美生涯可說是走得相當崎嶇艱辛。今天他透過IG直播表明，不會執行合約，將結束他在灰熊的生涯

2024NBA季後賽賽程與即時比分 愛德華爆發 灰狼痛宰太陽25分

window.location.href="https://tw-nba.udn.com/nba/playoffs";

NBA／東、西區老八出爐 熱火、鵜鶘打進季後賽

熱火隊與鵜鶘隊昨天在球隊一哥巴特勒與威廉森雙雙缺陣的情況下，在附加賽登場爭取分區老八，其中，熱火靠著赫洛拿下24分、10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。