NBA／東、西區老八出爐 熱火、鵜鶘打進季後賽
熱火隊與鵜鶘隊昨天在球隊一哥巴特勒與威廉森雙雙缺陣的情況下，在附加賽登場爭取分區老八，其中，熱火靠著赫洛拿下24分、10籃板、9助攻的「準大三元」，以112：91擊敗公牛隊，近5年將第4度在季後賽與塞爾蒂克隊交手；至於鵜鶘則是在英格倫24分領軍下，以105：98擊敗國王隊，將在首輪碰上雷霆隊。
去年以「最強老八」姿態從附加賽一路殺進總冠軍的熱火，今年附加賽與公牛再度爭奪老八，卻遭遇一哥巴特勒與後場大將洛齊爾缺陣的狀況，不過不僅赫洛與新秀賈克茲攜手攻下55分填上火力缺口，中鋒阿德巴約也一肩扛起帶領球隊的責任，幫助熱火連兩年在附加賽淘汰公牛，以東區第8名晉級季後賽。
上季季後賽因為傷勢問題僅打1場的赫洛，對於球隊將再度以第八種子身分挑戰季後賽，他說：「說真的我很喜歡當第8種子，很多人都覺得我們今天贏不了，但我們贏了。我們在背水一戰時總是表現特別好，明天我們就要前往波士頓，我們會按照比賽計畫去做準備。」
而熱火首輪對手將是東區龍頭塞爾蒂克，也是雙方近5年第4度在季後賽碰頭，阿德巴約說：「這肯定又會是一場混戰，而且會是在泥濘中打滾的那種，肯定不會是一場漂亮、乾淨的球賽，這就是我們與他們對抗時的常態。」
至於鵜鶘昨天在缺少一哥威廉森的情況下，靠著英格倫拿下24分以及板凳球員的挺身而出，本季6度與國王對決都取勝，並將以西區第8種子與雷霆在首輪交手，英格倫說：「在這個球季我們遇到了一些傷病，也發生了很多狀況，但今晚大家都做出貢獻。」
在附加賽落幕後，NBA季後賽首輪今天接續登場，包括西區衛冕軍金塊隊出戰湖人隊、太陽隊對決灰狼隊，以及東區76人隊迎戰尼克隊、騎士隊交手魔術隊。
▪最強老八來了！ 熱火少巴特勒宰公牛、首輪再戰綠衫軍！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言