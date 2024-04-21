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NBA／東、西區老八出爐 熱火、鵜鶘打進季後賽

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
熱火在附加賽擊敗公牛，再度以老八姿態晉級季後賽。(路透)
熱火在附加賽擊敗公牛，再度以老八姿態晉級季後賽。(路透)

熱火隊與鵜鶘隊昨天在球隊一哥巴特勒與威廉森雙雙缺陣的情況下，在附加賽登場爭取分區老八，其中，熱火靠著赫洛拿下24分、10籃板、9助攻的「準大三元」，以112：91擊敗公牛隊，近5年將第4度在季後賽與塞爾蒂克隊交手；至於鵜鶘則是在英格倫24分領軍下，以105：98擊敗國王隊，將在首輪碰上雷霆隊。

去年以「最強老八」姿態從附加賽一路殺進總冠軍的熱火，今年附加賽與公牛再度爭奪老八，卻遭遇一哥巴特勒與後場大將洛齊爾缺陣的狀況，不過不僅赫洛與新秀賈克茲攜手攻下55分填上火力缺口，中鋒阿德巴約也一肩扛起帶領球隊的責任，幫助熱火連兩年在附加賽淘汰公牛，以東區第8名晉級季後賽。

上季季後賽因為傷勢問題僅打1場的赫洛，對於球隊將再度以第八種子身分挑戰季後賽，他說：「說真的我很喜歡當第8種子，很多人都覺得我們今天贏不了，但我們贏了。我們在背水一戰時總是表現特別好，明天我們就要前往波士頓，我們會按照比賽計畫去做準備。」

而熱火首輪對手將是東區龍頭塞爾蒂克，也是雙方近5年第4度在季後賽碰頭，阿德巴約說：「這肯定又會是一場混戰，而且會是在泥濘中打滾的那種，肯定不會是一場漂亮、乾淨的球賽，這就是我們與他們對抗時的常態。」

至於鵜鶘昨天在缺少一哥威廉森的情況下，靠著英格倫拿下24分以及板凳球員的挺身而出，本季6度與國王對決都取勝，並將以西區第8種子與雷霆在首輪交手，英格倫說：「在這個球季我們遇到了一些傷病，也發生了很多狀況，但今晚大家都做出貢獻。」

在附加賽落幕後，NBA季後賽首輪今天接續登場，包括西區衛冕軍金塊隊出戰湖人隊、太陽隊對決灰狼隊，以及東區76人隊迎戰尼克隊、騎士隊交手魔術隊。

NBA附加賽

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