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PLG／銳米狂飆新高46分 鋼鐵人單洋將打退富邦勇士

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
鋼鐵人洋將銳米拿下個人生涯新高的46分。圖／高雄17直播鋼鐵人提供
鋼鐵人洋將銳米拿下個人生涯新高的46分。圖／高雄17直播鋼鐵人提供

PLG例行賽進入倒數1個月，其中第3至5名的季後賽卡位戰越演愈烈，第5名的衛冕軍台北富邦勇士在今天作客高雄17直播鋼鐵人的比賽中，儘管對手鋼鐵人僅以單洋將作戰，但銳米一人就豪取個人生涯新高的46分，幫助鋼鐵人以107：98擊敗富邦勇士。

富邦勇士在今天賽前與第4名的國王和第3名的攻城獅僅有2場和3場勝差，仍有機會在賽季最後幾場比賽追上對手取得季後賽門票，不過今天碰上已經無緣季後賽的鋼鐵人，富邦勇士再度遭遇亂流。

今天在主場出賽的鋼鐵人雖然僅採取單洋將作戰，但進攻火力強大的銳米一人就獨拿46分，其中包括三分球12投7中，而本土球員陳又瑋也繳出17分12籃板5助攻的亮眼數據，替補上陣的李睿麒更是繳出11分5籃板且攻守俱佳的代表作。

反觀富邦勇士今天雖然排出三洋將，泰勒也奮力攻下33分、22籃板，替補上陣的強森也有24分、13籃板，但本土球員表現卻被鋼鐵人壓過，僅有賴廷恩拿下14分得分上雙，最終富邦勇士也以9分差距吞敗。

至於第3名的攻城獅在今天賽前則是宣佈主控高國豪因為腳踝扭傷將缺席6至8周的壞消息，最終攻城獅也在與領航猿之戰以96：106終止4連勝。

NBA附加賽 富邦勇士 高雄鋼鐵人

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