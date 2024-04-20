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NBA／有沒有玩過鬥獸棋？鵜鶘、國王、湖人對戰相剋好吃驚

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
國王、鵜鶘和湖人本季對戰呈現互咬的有趣情況。 美聯社
國王、鵜鶘和湖人本季對戰呈現互咬的有趣情況。 美聯社

鵜鶘今天在最後一張季後賽門票生死戰中按照「慣例」力壓國王，達成單一賽季對戰「6殺」碾壓戲碼。

根據統計，這是聯盟自1994-95年以來再此出現未包含季後賽的例行賽對戰組合6勝0敗。前一次是金塊在例行賽面對灰狼6戰全勝，當時西區只有13支球隊，金塊對灰狼安排了6場之多，對馬刺與爵士也各5場。

有趣的是，本季鵜鶘、國王和湖人形成「鬥獸棋」般的互剋局面。鵜鶘對國王6勝0敗，淨勝分達103分；國王對湖人4勝0敗，淨勝分43分；湖人對鵜鶘4勝1敗，一共贏了61分。

著名的「詹黑」名嘴貝勒斯（Skip Bayless）還在X上發文表示：「國王打不過鵜鶘、鵜鶘又打不過湖人、湖人則是打不過國王。NBA裡的石頭剪刀布規律真的驚到我了。」

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