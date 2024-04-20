NBA／豪言「金塊仍是湖人的爸爸」 皮爾斯：首戰至少贏15分

NBA季後賽將於台灣時間凌晨正式點燃戰火，首輪8個對戰組合中，最受矚目的莫過於詹姆斯（LeBron James）領軍的湖人，將以第7種子身份挑戰衛冕冠軍金塊。

由於金塊包含季後賽和例行賽在內，對戰湖人取得8連勝，加上主場優勢等，這也讓外界普遍看好約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）的無解連線將能率軍突圍。

像是名人堂球星皮爾斯（Paul Pierce）在節目就直言湖人不會是金塊的對手。「這輪季後賽馬上就會開打，和上個賽季相比，什麼都不會改變，金塊依然是湖人的爸爸。他們第一場比賽至少會贏15分。湖人對穆雷沒有辦法，對約柯奇更是一籌莫展。」

而《ESPN》也針對金塊湖人之戰做出預測，11位專家都認定金塊會勝出，其中7人認為6場解決，2人預測4比1，預測搶7與4戰橫掃的各有1人。

不過，被球迷戲稱是「西方冥燈」的傳奇球星巴克利（Charles Barkley）在預測西區首輪時，認為湖人將會下剋上擊敗金塊，另外他還押寶雷霆、太陽和獨行俠會勝出，這3隊都是低順位種子。

至於有著「詹黑」稱號的名嘴貝勒斯（Skip Bayless）則是和巴克利一樣，力挺詹姆斯上演逆襲秀，認為湖人可以在6場比賽敲碎金塊。