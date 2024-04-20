NBA／渡邊雄太決定放棄4億日幣 只因「好想打籃球」

克服語言不通和繁重學業的難題，更在天才輩出的新大陸籃球土壤一路從底層奮鬥到站上NBA殿堂，渡邊雄太長達11年的旅美生涯可說是走得相當崎嶇艱辛。今天他透過IG直播表明，不會執行合約，將結束他在灰熊的生涯，重回日本打球。

現年29歲的渡邊雄太，去年和太陽簽下2年500萬美元的底薪合約，其中第2年是球員選項，價值264萬美元（約8600萬台幣），換算成日幣也高達4億，而他卻毅然決然放棄這筆薪資。渡邊雄太也在直播中談到自己的想法。

「一個最大原因就是，我想要打籃球。」從今年3月1日到賽季結束，渡邊雄太完全沒有上場就結束了例行賽。

「我來美國已經11年了，你們可以看到我的職業生涯並非一帆風順。在我20多歲時，無論經歷什麼困難，我都堅持要留在美國打拚；今年10月我將滿30歲了，隨著日本籃球水平愈來愈好，我想知道我還能做到多少事情，想按照自己喜歡的方式享受打球的樂趣。」渡邊雄太說。

從鳳凰城轉戰到戰績墊底的灰熊後，渡邊雄太原本認為自己還有機會可以上場貢獻，也積極做好準備，然而某一次賽前他被教練直接告知該場比賽不會派他上場。渡邊透露，這件事情讓他受到非常大的衝擊，回到飯店後也不禁流下淚，甚至影響到他的身體與精神狀態。

「這對我影響很大。我認為自己在前一場比賽做得很好，讓我決心在下一次出賽竭盡全力。」渡邊雄太說。在明星賽後的一段時間，渡邊雄太的身心狀況顯然沒有好轉，即便之後有得到球團的幫助，但眼前的狀況讓他已經開始考慮要回到日本打球。

渡邊雄太提到灰熊方面仍是希望他留下，但他自己是想回日本打球，同時他也表達了對於灰熊的感激之意。對渡邊雄太來說，這些事情可能就是一個觸發點，或許是感受自己在NBA賽場早已達到極限，或者也是渴望能更多去享受打球的時光，促成了他做出這樣的決定。

渡邊雄太是田臥勇太之後第2位站上NBA舞台的日本人，生涯效力過暴龍、籃網、太陽、灰熊，累積出賽213場，場均得到4.2分2.3籃板0.6助攻。富樫勇樹是日本職籃首位年薪破億日圓的球員，媒體也預估渡邊雄太有可能會在搶人大戰中拿到年薪超過2億日圓的合約。