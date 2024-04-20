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NBA／金塊波特家庭麻煩事不斷 弟弟涉賭終身禁賽、小弟酒駕撞死人

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
季後賽即將登場，波特兩位弟弟卻接連闖禍。 美聯社
季後賽即將登場，波特兩位弟弟卻接連闖禍。 美聯社

即將踏上衛冕冠軍之路的金塊主力前鋒波特（Michael Porter Jr.），近來可說是面臨麻煩不斷的家庭問題，除了效力暴龍的弟弟J.波特（Jontay Porter）因涉及賭球遭聯盟終生禁賽處分，另一位弟弟C.波特（Coban Porter）更是因超速闖紅燈酒駕撞死人被判6年監禁。

報導指出，C.波特是在2023年1月22日在丹佛大學附近超速闖紅燈出車禍，導致42歲司機當場身亡，另一名乘客則是受重傷；事後調查C.波特當時酒測值是標準上限的兩倍多，形成更嚴重的酒駕事故。

22歲的C.波特在今年2月認罪，因為若他不接受認罪，可能要面臨長達12年的刑責，同時他也在法庭上向受害人家屬致歉。

波特總共有7名兄弟姊妹，如今兩個弟弟都闖禍，球迷不免也擔心他會不會情緒受到影響。他缺席了美國時間周五的球隊訓練，金塊團隊也在如今艱難時刻給予他強力支持，協助他能度過難關。

金塊

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