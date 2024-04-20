NBA／鵜鶘搭上季後賽末班車 英格倫：每個人都做出貢獻

紐奧良鵜鶘今天靠著英格倫攻下24分，在附加賽以105比98擊敗沙加緬度國王，取得西區最後1張季後賽門票，首輪將強碰分區第一種子奧克拉荷馬雷霆。

鵜鶘前役在附加賽不敵洛杉磯湖人，而且當家球星威廉森（Zion Williamson）不慎拉傷左大腿，必須觀察一段時間，即便本季例行賽對戰國王握有5勝0負的絕對優勢，仍不被外界看好。

不過，前鋒英格倫（Brandon Ingram）挺身而出，攻下全隊最高24分，外帶6籃板、6助攻，加上頂替威廉森先發位置的墨菲（Trey Murphy III）也挹注16分、8籃板，在全隊共有6人得分達到雙位數情況下，鵜鶘最後順利擊敗國王，搶下西區最後1張季後賽門票。

鵜鶘總教練葛林（Willie Green）透露，賽前與英格倫進行一次很棒的談話，兩人討論到如何帶領球隊繼續前進，「他對我表達一些正面的話，想要成為最好的自己，而今晚是他證明的最好機會，最後他也真的跳出來幫助球隊。」

英格倫提到，這場比賽對球隊或自己皆非常重要，因此賽前就是努力做好準備，無論付出什麼代價，「這是我們開季前設定的目標，雖然過程受到傷痛困擾，但今天有這個機會，我們每個人都做出貢獻。」

拿下19分、12籃板的當家中鋒瓦倫休納斯（JonasValanciunas）則點出，所有球員都團結起來、為團隊而戰，「我們想打進季後賽，以正確方式打球非常有趣。」

鎖定西區第8種子的鵜鶘，季後賽首輪將挑戰亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的雷霆隊。