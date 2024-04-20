NBA／回擊小兒子垃圾話 詹皇穿拖鞋飆大號三分：我是史上最佳
在生涯第21個賽季仍要全力爭取總冠軍的詹姆斯（LeBron James），即便39歲了，狀態依舊巔峰，外界也在拭目以待他能否帶領湖人衝破對戰金塊8連敗的陰影，上演「老七傳奇」。
就在詹姆斯出征丹佛之前，小兒子布萊斯（Bryce James）所拍攝的一段影片已經在網路瘋傳。影片中的詹姆斯穿著拖鞋和兒子在自家車道空地進行投籃對決，結果面對布萊斯的垃圾話攻擊，詹姆斯輕描淡寫直接遠射命中。
隨後詹姆斯笑著說：「這就是我在做的。我是GOAT（史上最佳），兄弟，『G-O-A-T！』 别想和我較量！」在兩人互噴的同時，詹姆斯又順勢投進一球，可說是給兒子上了一課。
詹姆斯本季成為史上首位4萬分球員，創下40000分10000籃板10000助攻空前成就，更達成連續20年場均25分的壯舉，甚至以往被詬病的外線投射能力，都在今年大幅躍進，三分命中率衝到生涯新高41.0%。
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