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NBA／渡邊雄太NBA生涯告終 重返日本職籃掀20隊搶人大戰

聯合新聞網／ 綜合報導
渡邊雄太將告別NBA舞台，回到日本職籃發展。 美聯社
渡邊雄太將告別NBA舞台，回到日本職籃發展。 美聯社

本季先後效力太陽、灰熊等隊的日籍前鋒渡邊雄太，今日在Instagram直播中拋出震撼彈，他向球迷透露將告別NBA舞台，未來會重返日本B聯盟，這番宣告預計將引起日本職籃新一波的搶人大戰。

渡邊雄太現年29歲，和效力湖人隊的八村壘是NBA目前唯二的日本球員，他生涯曾效力過灰熊、暴龍、籃網，上個休賽季他以1+1底薪合約加盟太陽隊，季中被交易至灰熊隊，他在灰熊只出賽5場，3月1號後便沒有再出賽，本季外線手感不佳，留下場均3.4分、三分球命中率2成94的成績。

渡邊雄太下季還有1年264萬美元的球員選擇權，但在這番聲明後預計不會執行，渡邊2018年從喬治華盛頓大學畢業後，以雙向合約加盟灰熊，至今在聯盟已經待了6年時間，寫下日本球員新篇章，「6年前我加入NBA時，設定的目標之一是『一定要在美國繼續打球』，我想我有實現了。」

渡邊雄太說，在直播中提到，缺席賽季最後21場比賽主因是手腕傷勢及個人原因，今年已經要滿30歲，是該開始思考下一步，「我對灰熊只有感激之情，教練、球隊都沒有不好，但一方面現在是思考職涯的契機，另一方面我已經達到極限了。」

渡邊雄太這個決定對於日本國家隊備戰奧運格外有意義，如果渡邊持續待在NBA，預計要在6月下旬才能加入國家隊訓練，但如今將不受限制，目前日本國家隊計畫在5月中旬開始集訓。

渡邊雄太去年擔任世界盃日本男籃隊長，正值當打之年的他有實績及人氣背書，目前據傳有20支B聯盟球隊向渡邊表達了網羅興趣。

NBA附加賽 渡邊雄太

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