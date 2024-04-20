快訊

南韓YTR饒河夜市買「2水果400元」！粉絲怒罵坑殺 老闆娘回應了

杜拜機場淹水！阿聯酋航空一度不載轉機客…旅客被迫在桃機退票改航班

誰家小孩？台中傳小學生「坐斑馬線上」等紅綠燈 網友驚嚇：太危險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／就是打不贏！鵜鶘本季六殺國王 搶下老八挑戰雷霆

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
英格倫攻下全隊最高24分，幫助鵜鶘搶下西區第8種子。 美聯社
英格倫攻下全隊最高24分，幫助鵜鶘搶下西區第8種子。 美聯社

即便失去了鋒線大將威廉森（Zion Williamson），但挾著例行賽交手5戰全勝和主場優勢，鵜鶘在今天對國王的生死戰中攻守兩端全面碾壓，第四節一度領先20分，最終以105比98淘汰對手，搶下西區第8種子，季後賽首輪將迎戰雷霆。

鵜鶘連續3個賽季在附加賽力爭上游，2021-22年賽季他們連過兩關，搶下西區第8；2022-23年則是首戰不敵雷霆，直接被淘汰出局。這場重要勝利也讓他們避免成為史上第2支單季繳出49勝卻無緣季後賽的球隊。

英格倫（Brandon Ingram）攻下24分6籃板6助攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）19分12籃板，墨菲（Trey Murphy III）16分8籃板6助攻；麥凱倫（C.J. McCollum）8投3中僅得7分3助攻。

首節還和國王僵持的鵜鶘，第二節靠著替補球員聯手得到19分，一舉拉開比分，從而掌控住比賽局勢，沒有留給對手超前的機會。

艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）、南斯（Larry Nance Jr.）和馬歇爾（Naji Marshall）合力得到34分，遠遠壓過國王板凳的12分，形成勝負重要分野。

福克斯（De'Aaron Fox）拿下35分7籃板5助攻3抄截，沙波尼斯（Domantas Sabonis）23分14籃板7助攻3抄截，巴恩斯（Harrison Barnes）則有17分5籃板4助攻進帳；不過對勇士一戰大爆發的穆雷（Keegan Murray），此役三分球7投2中，僅得11分。

國王團隊三分球41投11中，投籃命中率在鵜鶘壓制下只有40.9%，對比對手5成以上，也是另一個勝負關鍵。

鵜鶘本季與雷霆對戰4次，雙方勝負各半，各保住自己的主場。

NBA附加賽

相關新聞

NBA／就是打不贏！鵜鶘本季六殺國王 搶下老八挑戰雷霆

即便失去了鋒線大將威廉森（Zion Williamson），但挾著例行賽交手5戰全勝和主場優勢，鵜鶘在今天對國王的生死戰中攻守兩端全面碾壓，第四節一度領先20分，最終以105比98淘汰對手，搶下西區第

NBA／最強老八來了！ 熱火少巴特勒宰公牛、首輪再戰綠衫軍

NBA附加賽東區老八之爭，上賽季「最強老八」熱火再度克服逆境，在球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）、後場大將洛齊...

NBA／扛起熱火晉級季後賽 赫洛坦言喜歡當老八

去年季後賽因為傷勢問題僅出賽1場，無緣參與東區的「老八傳奇」，但熱火隊後衛赫洛（Tyler Herro）在今天的附加賽於...

NBA／熱火整季殘陣要當最硬老八 阿德巴約：首輪肯定不好看

「這幾乎是我們整個賽季的寫照，」赫洛（Tyler Herro）談到巴特勒（Jimmy Butler）的傷勢情況時如此說道，「我們陣容時常更替，傷兵來來去去，對我們來說就像是日常。」 赫洛自己本身

NBA／渡邊雄太NBA生涯告終 重返日本職籃掀20隊搶人大戰

本季先後效力太陽、灰熊等隊的日籍前鋒渡邊雄太，今日在Instagram直播中拋出震撼彈，他向球迷透露將告別NBA舞台，未來會重返日本B聯盟，這番宣告預計將引起日本職籃新一波的搶人大戰。 渡邊雄太

NBA／巴特勒膝傷首輪無緣再戰綠衫軍 嗆要烏布瑞吃拳頭

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）在先前對76人的附加賽中不慎扭傷右膝內側副韌帶，也就是MCL，經過核磁共振檢查後確認將會缺席數周時間。儘管熱火靠著其他球員的強勢發揮，在搶八生死戰痛宰公牛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。