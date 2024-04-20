NBA／就是打不贏！鵜鶘本季六殺國王 搶下老八挑戰雷霆

即便失去了鋒線大將威廉森（Zion Williamson），但挾著例行賽交手5戰全勝和主場優勢，鵜鶘在今天對國王的生死戰中攻守兩端全面碾壓，第四節一度領先20分，最終以105比98淘汰對手，搶下西區第8種子，季後賽首輪將迎戰雷霆。

鵜鶘連續3個賽季在附加賽力爭上游，2021-22年賽季他們連過兩關，搶下西區第8；2022-23年則是首戰不敵雷霆，直接被淘汰出局。這場重要勝利也讓他們避免成為史上第2支單季繳出49勝卻無緣季後賽的球隊。

Brandon Ingram and Jonas Valanciunas come up HUGE for the Pelicans to clinch the West's #8 seed setting up a matchup vs. the #1 seed Thunder in Round 1 🔥



BI: 24 PTS | 6 REB | 6 AST

JV: 19 PTS | 12 REB | 2 BLK pic.twitter.com/KmaeotxOXb — NBA (@NBA) 2024年4月20日

英格倫（Brandon Ingram）攻下24分6籃板6助攻，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）19分12籃板，墨菲（Trey Murphy III）16分8籃板6助攻；麥凱倫（C.J. McCollum）8投3中僅得7分3助攻。

首節還和國王僵持的鵜鶘，第二節靠著替補球員聯手得到19分，一舉拉開比分，從而掌控住比賽局勢，沒有留給對手超前的機會。

艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）、南斯（Larry Nance Jr.）和馬歇爾（Naji Marshall）合力得到34分，遠遠壓過國王板凳的12分，形成勝負重要分野。

福克斯（De'Aaron Fox）拿下35分7籃板5助攻3抄截，沙波尼斯（Domantas Sabonis）23分14籃板7助攻3抄截，巴恩斯（Harrison Barnes）則有17分5籃板4助攻進帳；不過對勇士一戰大爆發的穆雷（Keegan Murray），此役三分球7投2中，僅得11分。

國王團隊三分球41投11中，投籃命中率在鵜鶘壓制下只有40.9%，對比對手5成以上，也是另一個勝負關鍵。

鵜鶘本季與雷霆對戰4次，雙方勝負各半，各保住自己的主場。