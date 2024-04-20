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NBA／熱火整季殘陣要當最硬老八 阿德巴約：首輪肯定不好看

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
在巴特勒因傷缺陣的情況下，阿德巴約將扛起攻守重任。 法新社
在巴特勒因傷缺陣的情況下，阿德巴約將扛起攻守重任。 法新社

「這幾乎是我們整個賽季的寫照，」赫洛（Tyler Herro）談到巴特勒（Jimmy Butler）的傷勢情況時如此說道，「我們陣容時常更替，傷兵來來去去，對我們來說就像是日常。」

赫洛自己本身就因傷缺席了40場比賽之多，熱火全隊比較健康的就屬阿德巴約（Bam Adebayo）和新秀哈克斯（Jaime Jaquez Jr.），前者出賽71場，哈克斯則是全隊最多75場。在傷兵頻仍的情況下，熱火一共動用了35套不同的先發陣容。

「這是我們的球隊文化，不管是誰倒下，其他人都必須挺身而出，做好戰鬥的準備。」馬丁（Caleb Martin）說。

熱火又一次成為各隊最不想碰上的老八球隊，儘管情勢是比過去幾年更嚴峻，但阿德巴約也表示：「我們絕非大家一般認為的第8種子，出於某些原因，大家都心知肚明。」

談到老對手塞爾蒂克，阿德巴約則說，「當對上他們的時候，我們往往能打出屬於自己風格的比賽，我會說這一輪對決會非常膠著，場面肯定不會多好看。」

熱火在過去4年季後賽有3度遇上塞爾蒂克，3次都在東區冠軍賽，熱火取得2勝1敗優勢，雙方一共廝殺了20場，幾乎可以用血流成河來形容。

「我喜歡我們所處的位置，當沒有退路時，我們的表現反而會更好，明天我們就會飛往波士頓，按照教練團制定的計畫去執行。」赫洛說。

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