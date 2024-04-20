NBA／快艇違反傷病規定收罰單 雷納德首戰回歸仍存疑

在等待西區首輪的同時，快艇收到了聯盟一張罰單，同時球隊也持續觀察雷納德（Kawhi Leonard）的傷勢情況。

NBA官方表示，快艇因為在例行賽最後一場對火箭的比賽違反了傷病報告規則，將罰款2萬5千美元。該場比賽包括喬治（Paul George）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和鮑威爾（Norman Powell）都沒有列入傷兵名單，也沒有列在缺席或輪休之中，3人實際上也未出賽。

快艇早早就鎖定了西區第4名席次，首輪將和獨行俠再次對決，這是全聯盟最早出線的對戰組合。由於兩隊在明星賽過後狀態明顯落差，兼之快艇還有傷兵麻煩，賽前《ESPN》召集了10位專家預測，其中6人認為獨行俠有望逆襲。

對快艇來說，雷納德能否趕上系列賽將是影響雙方勝負的重要關鍵。據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，雷納德針對膝蓋進行了注射治療，藉此緩解他的發炎症狀，同時計畫在周一首戰中回歸。

雷納德從4月初就因右膝傷開始休兵，一直到例行賽結束為止，已經連續缺席了8場比賽。

快艇籃球營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）表示，雷納德和整個團隊都在盡全力讓情況好轉。「當他恢復健康時，他就會上場。」