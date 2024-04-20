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NBA／扛起熱火晉級季後賽 赫洛坦言喜歡當老八

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
赫洛(右)以24分、10籃板、9助攻的「準大三元」，幫助熱火再度以東區老八姿態晉級季後賽。 路透
赫洛(右)以24分、10籃板、9助攻的「準大三元」，幫助熱火再度以東區老八姿態晉級季後賽。 路透

去年季後賽因為傷勢問題僅出賽1場，無緣參與東區的「老八傳奇」，但熱火隊後衛赫洛（Tyler Herro）在今天的附加賽於球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）缺陣的情況下扛起大旗，進帳24分、10籃板、9助攻的「準大三元」，幫助熱火以21分差距擊敗公牛隊，再度以東區老八姿態晉級季後賽。

身為史上首支從附加賽一路殺進到冠軍的球隊，熱火本季再度落入附加賽，在首戰不敵76人隊後，今天與公牛的關鍵戰更是一口氣少了巴特勒與洛齊爾（Terry Rozier）兩名大將，讓他們面臨比去年更嚴苛的挑戰。

不過今天不僅赫洛挺身而出拿下準大三元，新秀哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）也有21分演出，兩人攜手填補起了巴特勒、洛齊爾的空缺，幫助熱火整場比賽壓制公牛，以21分差距搶下東區老八晉級季後賽，並將在近5年第4度與塞爾蒂克隊交手。

談到今天在巴特勒缺陣的情況下拿起球隊大旗，赫洛說：「我知道很多人最關注的是得了多少分，但巴特勒是那種可以透過得分之外的很多方式來影響比賽的球員，而我今天就是努力補上他缺陣所帶來的影響，努力正確的打球，這是一場很棒的勝利，很高興我們又回到季後賽行列。」

而赫洛也不忘稱讚隊友的好表現，他就點名今天攻下21分的哈克斯是聯盟本季最好的新秀，並在今天這場比賽充分展現了這點，至於今天替補上陣拿下16分、7籃板的洛夫則扮演了拯救球隊的老將。

談到接下來熱火將再度以第8種子身分挑戰季後賽，赫洛也坦言很滿意球隊的處境，「說真的我很喜歡當第8種子，很多人都覺得我們今天贏不了，但我們贏了。我們在背水一戰時總是表現特別好，明天我們就要前往波士頓，我們會按照比賽計畫去做準備。」

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