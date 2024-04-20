NBA／巴特勒膝傷首輪無緣再戰綠衫軍 嗆要烏布瑞吃拳頭

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）在先前對76人的附加賽中不慎扭傷右膝內側副韌帶，也就是MCL，經過核磁共振檢查後確認將會缺席數周時間。儘管熱火靠著其他球員的強勢發揮，在搶八生死戰痛宰公牛，收下最後一張季後賽門票，然而還是得面臨首輪對戰龍頭綠衫軍沒有「士官長」的困境。

巴特勒當時是在突破到籃下時假動作引誘烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）躍起準備出手，卻發生扭傷情況。或許是因為不滿烏布瑞，在熱火官方發表受傷消息後，巴特勒還留言喊話對方：「來啊，幹一架吧！」之後烏布瑞也引用嘻哈歌手50 Cent回應拳王梅威瑟挑釁約架的影片，來作為對巴特勒的回應。

Jimmy Butler wants to fight Kelly Oubre for injuring him 😳 pic.twitter.com/ni6DFXU3wG — LakeShowYo (@LakeShowYo) 2024年4月18日

當然，以巴特勒這樣喜歡惡搞的風格，還看不出他的這番話是否真是認真的還是只是玩笑話，但可以想見接下來比賽都無法上場，對他來說也是十分無奈。

阿德巴約（Bam Adebayo）今天表示，巴特勒情況很好。「他依然支持著我們。我們現在就是團結一致。」

熱火本季面對塞爾蒂克3戰全輸，其中有一戰更是慘輸33分之多，而巴特勒在其中2場出賽表現也是不盡理想。這將是兩隊5年內第4次在季後賽交鋒，前3次都是在東區冠軍賽。