快訊

林襄轉戰味全當小龍女「人氣下滑？」眾人點出「1關鍵」：整個變了

中職／曾峻岳7顆火球均速154 最快158公里破土投紀錄

伊拉克軍事基地遭空襲爆炸！至少1死8傷 美以都說「不是我幹的」

NBA／巴特勒膝傷首輪無緣再戰綠衫軍 嗆要烏布瑞吃拳頭

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒預計要缺席數周時間，季後賽首輪將無緣上場。 美聯社
巴特勒預計要缺席數周時間，季後賽首輪將無緣上場。 美聯社

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）在先前對76人的附加賽中不慎扭傷右膝內側副韌帶，也就是MCL，經過核磁共振檢查後確認將會缺席數周時間。儘管熱火靠著其他球員的強勢發揮，在搶八生死戰痛宰公牛，收下最後一張季後賽門票，然而還是得面臨首輪對戰龍頭綠衫軍沒有「士官長」的困境。

巴特勒當時是在突破到籃下時假動作引誘烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）躍起準備出手，卻發生扭傷情況。或許是因為不滿烏布瑞，在熱火官方發表受傷消息後，巴特勒還留言喊話對方：「來啊，幹一架吧！」之後烏布瑞也引用嘻哈歌手50 Cent回應拳王梅威瑟挑釁約架的影片，來作為對巴特勒的回應。

當然，以巴特勒這樣喜歡惡搞的風格，還看不出他的這番話是否真是認真的還是只是玩笑話，但可以想見接下來比賽都無法上場，對他來說也是十分無奈。

阿德巴約（Bam Adebayo）今天表示，巴特勒情況很好。「他依然支持著我們。我們現在就是團結一致。」

熱火本季面對塞爾蒂克3戰全輸，其中有一戰更是慘輸33分之多，而巴特勒在其中2場出賽表現也是不盡理想。這將是兩隊5年內第4次在季後賽交鋒，前3次都是在東區冠軍賽。

NBA附加賽

相關新聞

NBA／最強老八來了！ 熱火少巴特勒宰公牛、首輪再戰綠衫軍

NBA附加賽東區老八之爭，上賽季「最強老八」熱火再度克服逆境，在球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）、後場大將洛齊...

NBA／巴特勒膝傷首輪無緣再戰綠衫軍 嗆要烏布瑞吃拳頭

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）在先前對76人的附加賽中不慎扭傷右膝內側副韌帶，也就是MCL，經過核磁共振檢查後確認將會缺席數周時間。儘管熱火靠著其他球員的強勢發揮，在搶八生死戰痛宰公牛

NBA／湖人首輪復仇金塊？ 詹姆斯：外界太過強調

上季西區冠軍慘遭金塊橫掃的湖人，在冠軍遊行主持人一番「湖人的爸爸」言論，隨著今年例行賽湖人又被金塊3戰打掉的一面倒戰況，又一次成了球迷討論的焦點，也讓這個對戰組合充滿了宛如總冠軍賽提前上演的特殊氛圍。

NBA／球星缺陣 東、西區老八之爭添變數

NBA附加賽東、西區老八之爭在今天登場，西區將由鵜鶘隊與國王隊對戰，不過鵜鶘一哥威廉森因為左腿拉傷確定無法出賽，讓他們恐...

NBA／盛讚詹皇不可思議 金塊主帥：對戰湖人8連勝毫無意義

衛冕冠軍金塊本季將以西區第2種子之姿出征季後賽，首輪將要面對上季西區冠軍賽的對手湖人。金塊總教練馬龍（Michael Malone）認為，打進季後賽後，球隊要面對的是和以往對戰不同的湖人，這是全新的挑

NBA／保羅確定不退休迎生涯第20季！是否留勇士仍未知數

資深控衛保羅（Chris Paul）本季被交易到勇士，結果中斷個人連13年闖進季後賽紀錄，生涯仍一冠難求。即將在5月滿39歲的他宣布，不會選擇退休，將迎來生涯第20個賽季，但不確定是否會留在勇士。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。