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NBA／最強老八來了！ 熱火少巴特勒宰公牛、首輪再戰綠衫軍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
熱火少巴特勒還是大勝公牛，再度以老八姿態晉級季後賽，並將在首輪與塞爾蒂克對決，重演上季東區冠軍賽戲碼。 法新社
熱火少巴特勒還是大勝公牛，再度以老八姿態晉級季後賽，並將在首輪與塞爾蒂克對決，重演上季東區冠軍賽戲碼。 法新社

NBA附加賽東區老八之爭，上賽季「最強老八」熱火再度克服逆境，在球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）、後場大將洛齊爾（Terry Rozier）雙雙缺陣的情況下，靠著赫洛（Tyler Herro）與賈克茲（Jaime Jaquez Jr.）攜手攻下55分，以112：91擊敗公牛，再度以老八姿態晉級季後賽，並將在首輪與塞爾蒂克對決。

熱火去年在附加賽奪下東區第八種子席次後晉級季後賽，並且成為史上第二支打進冠軍賽的「老八」，儘管最終不敵金塊無緣冠軍，但從附加賽一路殺進到冠軍賽的「老八傳奇」也成為去年季後賽最大驚奇。

而熱火今年再度落入附加賽，並且在首戰不敵76人後，今天則是與公牛爭奪東區老八，不過球隊一哥巴特勒與後場大將洛齊爾雙雙缺陣，讓熱火的處境變得比去年更佳嚴苛。

不過去年季後賽受到傷勢影響僅出賽1場的熱火赫洛在關鍵戰役挺身而出，他全場繳出24分、10籃板、9助攻的「準大三元」數據，加上首輪新秀賈克茲也有21分6籃板、6助攻的全能演出，幫助熱火從開賽就一路壓著公牛打。

除了兩名後場大將表現搶眼外，老將勒夫（Kevin Love）今天更是扮演穩定軍心的角色，替補上陣拿下16分、7籃板，反觀公牛前一場比賽豪取42分的後衛懷特（Coby White）今天手感降溫不少，出手16次僅命中5球，且公牛團隊攻勢也受制於熱火防守，僅有不到4成的命中率，最終熱火也以21分差距輕取公牛，再度以東區老八姿態晉級季後賽。

而熱火季後賽首輪的對手將是去年與他們爭奪東區冠軍的塞爾蒂克，雙方過去4年3度在東區冠軍賽碰頭，且最近兩次都一路打進到搶七大戰，儘管熱火在這3度對決中2度搶下系列賽勝利，但在巴特勒仍無法確定是否能趕上季後賽首輪賽事的情況下，熱火能否擊敗狀態極佳的東區龍頭塞爾蒂克，也增添不少變數。

NBA附加賽

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