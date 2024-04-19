NBA／盛讚詹皇不可思議 金塊主帥：對戰湖人8連勝毫無意義

衛冕冠軍金塊本季將以西區第2種子之姿出征季後賽，首輪將要面對上季西區冠軍賽的對手湖人。金塊總教練馬龍（Michael Malone）認為，打進季後賽後，球隊要面對的是和以往對戰不同的湖人，這是全新的挑戰。

「去年季後賽我們橫掃了他們，今年例行賽也是3戰全勝，每個人都在說我們對戰湖人已經是取得8連勝。但就像我跟球員說的那樣，這毫無意義。眼前的是一支截然不同的球隊，不同的系列賽。我們知道在我們面前的是什麼。」馬龍說。

「他們渴望勝利，他們想要改變現狀，翻轉被掃掉的劇本，而我們的球員也很清楚明白這一點。我們對彼此都很熟悉，我們知道會發生什麼。」

談到詹姆斯（LeBron James），馬龍則是讚賞這位已經39歲的4萬分先生表現仍是無懈可擊。

「這是詹姆斯生涯的第21個賽季，他愈來愈強大，還創下生涯最佳三分球表現，這真的令人難以置信。我還看不出他有絲毫退化跡象，我認為這對我們團隊來說都是一大考驗。」馬龍說。

馬龍也笑著表示，自己本來希望詹姆斯在面對他們之前就已經疲累不堪，顯然情況並非如此。