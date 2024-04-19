NBA／無緣加入美國男籃夢幻陣容 厄文：可能我不適合吧

美國男籃為了奧運金牌4連霸，號召包含詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）在內的12名頂尖人氣球星，籌組陣容超夢幻的陣容，未演先轟動。

然而未能搭上這班豪華列車的獨行俠後衛厄文（Kyrie Irving），顯得就有些落寞了。他表示自己可能不適合這支國家隊，眼下他會專注於如何幫助球隊贏得總冠軍。

「我本來很想為美國隊效力，但現在我希望我的兄弟們一切順利，而我可能是不適合這支球隊。在我成長的那個年代，我們實際上必須先為美國男籃試訓選拔，在這樣的過程中，我們贏得彼此的尊重，然後看看哪5個人的配合會更好，之後再進行審議。即使人都知道誰會入選了。」厄文說。

Greatness Unites.



The 2024 USA Men's National Team is here.



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厄文曾在2014年隨美國隊贏得世界盃冠軍，2016年又在里約奧運奪下金牌，成為聯盟中少數能擁有NBA總冠軍、奧運金牌和世界盃冠軍的球員。

儘管不少球迷認為這支美國隊陣中還是需要一位像厄文這樣單打破壞力強、外線大心臟且球風華麗極具表演性質的後衛人選，不過籃協總管希爾（Grant Hill）可能更著重於後場防線的強度。

「我有點懷念那些能夠讓大家聚在一起，一起吃飯，然後互相競爭的日子。希望我的兄弟們一切順利，如果有機會，我會到場支持他們。」厄文說。