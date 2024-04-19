NBA／保羅確定不退休迎生涯第20季！是否留勇士仍未知數

資深控衛保羅（Chris Paul）本季被交易到勇士，結果中斷個人連13年闖進季後賽紀錄，生涯仍一冠難求。即將在5月滿39歲的他宣布，不會選擇退休，將迎來生涯第20個賽季，但不確定是否會留在勇士。

勇士在附加賽被國王淘汰，休賽季球員陣容是否重組，將成為外界焦點，保羅下季年薪3000萬美元是非保障，勇士預計會裁掉他降團隊薪資。本季保羅出賽58場，大多數從板凳出發，平均上場時間26.4分鐘創生涯新低，場均得到9.2分6.8助攻。

當被問到退休問題時，保羅表示，「我會和妻子、孩子、家人和團隊談談，但我可以肯定，這不是我職業生涯的終點。」

「當時機成熟時，小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）和柯爾（Steve Kerr）會找我談，看未來怎麼樣。我很喜歡這裡，這是我沒家人陪伴的第5個賽季，但是我今年與他們見面的時間，比任何賽季還多」保羅說。