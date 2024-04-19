快訊

老公外遇，她顧家拚事業堅持不離婚！7旬婦：中風就找小三照顧他

20萬人要看宇多田光！主辦單位公布中籤率「10中1」

大跌774點！台股今創史上最大跌點紀錄 1萬9527點收盤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／不樂見三巨頭像公牛王朝解體 柯爾：希望他們保有尊嚴

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯爾直言不樂見勇士三巨頭湯普森、柯瑞與格林(由左至右)解體。 美聯社
柯爾直言不樂見勇士三巨頭湯普森、柯瑞與格林(由左至右)解體。 美聯社

勇士在日前於附加賽遭到國王淘汰出局後，三巨頭下賽季是否還有機會合作也成為外界關注焦點，今天勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在出席賽季結束記者會時他就透露，三巨頭對於勇士來說有著難以衡量的價值，但正如同當年喬丹（Michael Jordan）帶起的公牛三連霸王朝，最終也難逃了解散的局面。

過去10年已經奪下4座總冠軍的勇士，儘管過去兩個賽季無緣再寫巔峰，但仍是靠著柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）與格林（Draymond Green）的三巨頭組合保持一定的競爭力，不過在今年遭到淘汰出局後，湯普森也將成為自由球員，並被認為有很高的機率會離開勇士。

對於三巨頭是否會在休賽季面臨解體，勇士總教練柯爾在今天受訪時表示，勇士過去10年的歷程就像是本故事書，但即使是過去他曾效力過的三連霸公牛，最終也難逃面臨解體的局面，「我確實希望讓他們三人都在勇士度過球員生涯，他們對於球隊來說還有很多價值，但同時我也希望他們能做讓自己感到自豪的事情，有尊嚴的結束自己生涯。」

而勇士總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）也直言，球隊確實希望將湯普森留下，並在未來確保格林也不會披上其他球隊戰袍，不過在今年格林一度面臨無限期停賽時，柯爾曾一度批評這是對於球隊不可原諒的傷害，但在今天再度被問及此事時，柯爾則是笑著說：「我已經原諒他了。」

柯爾坦言，格林是他見過最有競爭力與最聰明的球員，儘管他做出了一些傷害球隊的決定並不明智，「但我必須強調，如果我們認為他不值得待在這，那我們幾年前就會讓他離開，但顯然他值得，不僅是因為那些掛在這場上空的冠軍錦旗，還包括他也是一名很棒的人。」

不過不管湯普森最終是否願意點頭留下，勇士都難以避免要在休賽季進行陣容的更動，小鄧利維也強調投籃、防守與身材都是他希望為球隊添加的能力，「球隊願意花錢和增加競爭力，這點是不會有任何限制的，但我們也會謹慎處理，就像我們今年花了4億美元卻成為一支無法打季後賽的球隊，這不是我們樂見的。」

Draymond Green Klay Thompson NBA附加賽 Stephen Curry Steve Kerr

延伸閱讀

NBA／續約問題整季都無解 傳湯普森希望價碼比照柯瑞、格林

NBA／0分之夜後離開勇士或續留？ 湯普森吐露心聲

NBA／附加賽「0的領域」湯神還值多少？巴克利：不可能頂薪

NBA／K湯季後離開勇士？柯瑞、格林和教頭都希望他回來

相關新聞

NBA／不樂見三巨頭像公牛王朝解體 柯爾：希望他們保有尊嚴

勇士在日前於附加賽遭到國王淘汰出局後，三巨頭下賽季是否還有機會合作也成為外界關注焦點，今天勇士總教練柯爾（Steve K...

NBA／熱火附加賽告急！「士官長」巴特勒、洛齊爾因傷缺陣

熱火昨天在附加賽以104：105不敵76人，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）還傷到右膝內側副韌帶（MCL），經MRI檢查後，確定將缺席數周，無緣明天面對公牛的附加賽。 巴特勒首節最後

NBA／玻璃體質宿命！威廉森左腿筋拉傷 缺席鵜鶘國王生死戰

鵜鶘遺憾敗給湖人後，將與國王決一死戰，爭取西區最後一張季後賽門票。不過提前因傷退場的威廉森（Zion Williamson）確認為左腿筋拉傷，無法出席這場本季最重要戰役，對鵜鶘戰力可說是嚴重打擊。

NBA／49勝鵜鶘若不敵國王 將創52年來最悲情紀錄

在主力前鋒威廉森（Zion Williamson）因傷缺席的情況下，鵜鶘將用殘缺陣容去面對國王，爭取西區最後一張季後賽門票。 鵜鶘最近3個賽季都必須在附加賽力爭上游，2021-22年賽季他們連過

NBA／公鹿字母哥季後賽首輪前期缺陣 里拉德也傳傷情

公鹿本季以東區第3身分進入季後賽，對手是第6種子溜馬。據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo

NBA／「宇宙艇」季後賽蓄勢待發 雷納德首戰卻出賽成疑

身為西區第4種子的快艇隊季後賽首輪將強碰獨行俠隊，這也是雙方近5年季後賽第3次交手，過去幾年，傷兵始終是快艇無法在季後賽走更遠的關鍵因子，不過主帥泰隆魯（Tyronn Lue）受訪時相當樂觀，提到球隊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。