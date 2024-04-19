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NBA／49勝鵜鶘若不敵國王 將創52年來最悲情紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
已經連續3年打附加賽的鵜鶘，如今又要面臨生死戰。 美聯社
已經連續3年打附加賽的鵜鶘，如今又要面臨生死戰。 美聯社

在主力前鋒威廉森（Zion Williamson）因傷缺席的情況下，鵜鶘將用殘缺陣容去面對國王，爭取西區最後一張季後賽門票。

鵜鶘最近3個賽季都必須在附加賽力爭上游，2021-22年賽季他們連過兩關，搶下西區第8；2022-23年則是首戰不敵雷霆，直接被淘汰出局。

數據顯示，倘若鵜鶘不幸落敗的話，他們將會成為聯盟史上第2支單季繳出49勝卻無緣季後賽的球隊。

前一次出現這種情況是在1971-72年賽季，當時太陽取得49勝33敗，不過當時西區僅有9支球隊，排名第5的太陽無法打進季後賽；事實上太陽前一年也是拿到48勝，但因為只排在分組第3，即便戰績和湖人相同還優於勇士，仍無法進季後賽。

在附加賽制度實行之前，且放寬分區8隊取得季後賽席次之後，未能打進季後賽最多勝悲情球隊中，就屬2007-08年的勇士和2013-14年的太陽，兩隊都打出48勝34敗，結果只能屈居西區。第9。

而2007-08年的西區競爭激烈程度堪稱變態，連第8名的金塊都搶下50勝；48勝的勇士如果放在當年東區甚至是排進前4強，讓球迷也只能哀嚎「西強東弱」實在太可怕。

NBA附加賽

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