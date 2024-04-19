NBA／溫班亞瑪為馬刺隊友拒同台Drake 自認對外在誘惑免疫

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）進聯盟前就造成轟動，他自曝休賽季曾收到加拿大饒舌天王德瑞克（Drake）邀請，登上演唱會舞台，但他為了還沒一起打過球的隊友拒絕。

德瑞克不只是死忠暴龍隊球迷，和許多NBA球星都有好交情，去年休賽季期間詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、布克（Devin Booker）和泰托姆（Jayson Tatum）等人，都有助陣他的演唱會，許多籃球員都是他的歌迷。

Victor Wembanyama in his rookie season:



21.4 PTS

10.6 REB

3.9 AST

3.6 BLK



Legendary ￼💪 pic.twitter.com/mFgDUvG6nI — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年4月13日

溫班亞瑪受訪時指出，德瑞克有在德州當地舉辦一場演唱會，並邀請他上台，他詢問：「我的隊友能和我一起上台嗎？因為他們想和我一起參加。」這項提議被德瑞克團隊拒絕，結果他卻回，「那我不想上台了。」

溫班亞瑪對一場球都沒打過的隊友展現義氣，他在另一場訪談中提到有多自律，「我覺得我對派對、酒精、毒品等誘惑免疫，我為什麼要做那些事。」