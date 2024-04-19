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NBA／玻璃體質宿命！威廉森左腿筋拉傷 缺席鵜鶘國王生死戰

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
本季好不容易打出正向出勤率的威廉森，還是在重要戰役被迫缺席。 美國聯合通訊社
本季好不容易打出正向出勤率的威廉森，還是在重要戰役被迫缺席。 美國聯合通訊社

鵜鶘遺憾敗給湖人後，將與國王決一死戰，爭取西區最後一張季後賽門票。不過提前因傷退場的威廉森（Zion Williamson）確認為左腿筋拉傷，無法出席這場本季最重要戰役，對鵜鶘戰力可說是嚴重打擊。

另一方面，即使鵜鶘能夠打敗國王成為西區老八，因為威廉森預計要在兩週後才能重新評估傷勢，對於他們首輪賽事還是會造成巨大影響。

威廉森在附加賽狂砍40分11籃板5助攻，其中在第四節率領球隊打出瘋狂攻勢，扭轉原本一度落後18分的劣勢，然而卻在關鍵時刻受傷退場，導致球隊失去穩定得分點，鵜鶘遂以4分之差飲恨。

「他感到非常沮喪，也很失望。但別無他法。這是個壞消息。我們會團結一致，盡我們所能地去支持他。」鵜鶘主帥格林（Willie Green）談到子弟兵傷勢。

頂著怪物狀元光環進入NBA的威廉森，受到體重和長年傷勢影響，生涯前4年只打了114場比賽，好不容易在今年賽季足足打了70場，沒有遇到太大的傷勢情況，卻在最重要的時刻再次告別賽場，「玻璃體質」的問題勢必也會是未來鵜鶘能否持續成長的考驗。

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