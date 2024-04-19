NBA／熱火附加賽告急！「士官長」巴特勒、洛齊爾因傷缺陣

熱火昨天在附加賽以104：105不敵76人，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）還傷到右膝內側副韌帶（MCL），經MRI檢查後，確定將缺席數周，無緣明天面對公牛的附加賽。

巴特勒首節最後一個回合就受傷，他仍帶傷打完整場，但表現不佳，全場18投5中，得到19分5助攻5抄截。

The Jimmy Butler injury…



Please be ok pic.twitter.com/NVCxkZYivB — Nic Rohloff (@nic_rohloff) 2024年4月17日

熱火明天要在主場迎戰公牛，爭奪東區最後一張門票，不過就算晉級，巴特勒可能也會缺席季後賽首輪。除巴特勒外，熱火後衛洛齊爾（Terry Rozier）因頸部拉傷，明天也無法上場。

巴特勒去年率領熱火上演「老八傳奇」，直到總冠軍賽才輸給金塊，許多球迷期盼他今年再複製一次奇蹟，如今他卻發生傷病，恐難以達成。