快訊

虐死1歲童…保母「姊妹檔」有逃亡串證之虞 裁定羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／去年西冠組合首輪對決 約柯奇不敢輕敵：勝負難料

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇去年在西區冠軍戰打爆對位的明星長人戴維斯。 美聯社
約柯奇去年在西區冠軍戰打爆對位的明星長人戴維斯。 美聯社

衛冕軍金塊隊今年以西區第2種子身分闖進季後賽，首輪將迎戰去年西區決賽老對手湖人隊，雙方近幾次交手金塊可說是完全輾壓，目前已經取得對戰8連勝，受外界看好能輕鬆過關，不過金塊MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）不敢掉以輕心，認為雙方實力差距並沒有想像中大。

去年金塊和湖人在西區冠軍戰碰頭，金塊只用了4場比賽就以橫掃之姿輕騎過關，冠軍戰再以4：1擊敗熱火隊摘下隊史首冠，今年金塊對戰湖人同樣表現強勢，3場對戰通通獲勝，平均勝分達雙位數，漢姆（Darvin Ham）與他帶領的湖人顯然拿金塊陣容毫無辦法。

約柯奇去年在西區冠軍戰繳出27.8分、14.5籃板、11.8助攻，徹底打爆對位的戴維斯（Anthony Davis），獲得第3座MVP呼聲極高的他，對於老對手卻沒有一絲輕敵之意，「可以別再提去年對戰橫掃的事情了嗎？去年能夠取得4：0勝利過程並不輕鬆，這個系列賽我不覺得誰有明顯優勢，勝負難料，雙方都有晉級可能。」

約柯奇說：「雙方陣型各自有優勢，他們防守端有本錢做出多元變化；進攻端，我們則能讓不同人擔任主打，所以我認為站在籃球角度、策略角度，這都會很有趣。」

金塊主帥馬龍（Michael Malone）也同樣保持「戒慎恐懼」的態度，「每個人都在討論我們如何取得對戰8連勝，但就像我跟球員說的一樣，這沒有任何意義，這是支不同的球隊、全新的系列賽，我們知道等在我們面前的是什麼，在季後賽擊敗湖人是個挑戰。」

NBA季後賽 湖人 約柯奇 金塊

延伸閱讀

NBA／柯瑞首度參戰奧運！ 美國男籃組全明星抗歐陸強敵

NBA／奪冠卻沒贏更多尊重 穆雷：我和約柯奇的雙人組是最強的

NBA／衛冕軍金塊57勝平隊史紀錄 約柯奇：想以正確方式結束例行賽

NBA／約柯奇再創史上第一紀錄 單季助攻數超越張伯倫

相關新聞

NBA／附加賽砍42分不列入統計 公牛懷特：這是我生涯巔峰

公牛「爆炸頭」懷特（Coby White）今天在附加賽打出生涯代表作，全場21投15中，狂攻42分9籃板6助攻，帶隊以131：116淘汰老鷹，他受訪時直言，這場比賽是個人生涯至今最高峰。 公牛球

NBA／熱火附加賽輸球又折帥！ 巴特勒膝蓋受傷恐無限期缺陣

熱火今天在東區附加賽首戰以104：106不敵76人，後天將和公牛與老鷹之戰贏家，爭奪季後賽第8種子，如今卻傳出「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）膝蓋受傷，可能無法出戰。 巴特勒賽後一拐

NBA／湖人如何翻轉劇本倒打金塊？ 詹皇：須打出零失誤籃球

金塊去年在西區冠軍賽橫掃湖人，最終也擊敗熱火奪下總冠軍。冠軍遊行主持人更笑稱馬龍（Michael Malone）是「湖人的老爸」，兩隊也因此結下樑子，巧合的是，昨天湖人擊敗鵜鶘拿到第7種子，季後賽首輪

NBA／去年西冠組合首輪對決 約柯奇不敢輕敵：勝負難料

衛冕軍金塊隊今年以西區第2種子身分闖進季後賽，首輪將迎戰去年西區決賽老對手湖人隊，雙方近幾次交手金塊可說是完全輾壓，目前已經取得對戰8連勝，受外界看好能輕鬆過關，不過金塊MVP中鋒約柯奇（Nikola

NBA／續約問題整季都無解 傳湯普森希望價碼比照柯瑞、格林

隨著勇士隊昨天在附加賽以94：118遭到國王隊淘汰，迎面而來的是休賽季的人事異動，對於薪資全聯盟最高的勇士而言，兩名老將湯普森（Klay Thompson）、保羅（Chris Paul）新賽季的去留勢

NBA／威廉森因傷缺席與國王附加賽 鵜鶘爭老八拉警報

NBA附加賽如火如荼的進行中，在昨天西區的湖人率先搶下季後賽門票後，今天東區季後賽也接續登場，不過即將在後天進行的西區第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。