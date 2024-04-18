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NBA／去年西冠組合首輪對決 約柯奇不敢輕敵：勝負難料
衛冕軍金塊隊今年以西區第2種子身分闖進季後賽，首輪將迎戰去年西區決賽老對手湖人隊，雙方近幾次交手金塊可說是完全輾壓，目前已經取得對戰8連勝，受外界看好能輕鬆過關，不過金塊MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）不敢掉以輕心，認為雙方實力差距並沒有想像中大。
去年金塊和湖人在西區冠軍戰碰頭，金塊只用了4場比賽就以橫掃之姿輕騎過關，冠軍戰再以4：1擊敗熱火隊摘下隊史首冠，今年金塊對戰湖人同樣表現強勢，3場對戰通通獲勝，平均勝分達雙位數，漢姆（Darvin Ham）與他帶領的湖人顯然拿金塊陣容毫無辦法。
約柯奇去年在西區冠軍戰繳出27.8分、14.5籃板、11.8助攻，徹底打爆對位的戴維斯（Anthony Davis），獲得第3座MVP呼聲極高的他，對於老對手卻沒有一絲輕敵之意，「可以別再提去年對戰橫掃的事情了嗎？去年能夠取得4：0勝利過程並不輕鬆，這個系列賽我不覺得誰有明顯優勢，勝負難料，雙方都有晉級可能。」
約柯奇說：「雙方陣型各自有優勢，他們防守端有本錢做出多元變化；進攻端，我們則能讓不同人擔任主打，所以我認為站在籃球角度、策略角度，這都會很有趣。」
金塊主帥馬龍（Michael Malone）也同樣保持「戒慎恐懼」的態度，「每個人都在討論我們如何取得對戰8連勝，但就像我跟球員說的一樣，這沒有任何意義，這是支不同的球隊、全新的系列賽，我們知道等在我們面前的是什麼，在季後賽擊敗湖人是個挑戰。」
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