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NBA／附加賽砍42分不列入統計 公牛懷特：這是我生涯巔峰

聯合新聞網／ 綜合報導
懷特。 路透
懷特。 路透

公牛「爆炸頭」懷特（Coby White）今天在附加賽打出生涯代表作，全場21投15中，狂攻42分9籃板6助攻，帶隊以131：116淘汰老鷹，他受訪時直言，這場比賽是個人生涯至今最高峰。

公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）擁有豐富季後賽經驗，原本被外界視為這場比賽的主角，沒想到鎂光燈都被懷特搶走，談到懷特的好表現，德羅展開玩笑地說，「他打得還可以，還能再努力一點。他今晚帶領我們，比賽前我們有交流，打算從比賽開始就打得積極，提前取得優勢，這正是我們做到的。」

公牛主場聯合中心今天湧入2萬1627人，懷特賽後受訪時表示，「這是很棒的時刻，我很感謝球迷們，感覺有季後賽氛圍，這個地方今晚很震撼。」

懷特例行賽單場最高分是37分，附加賽表現不會被列入數據統計，對此他表示，「我絕對認為這是我職業生涯至今最高峰。」

公牛後天要作客熱火，爭奪東區最後一張季後賽門票。熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）卻傳出傷情；公牛則是防守大鎖卡盧索（Alex Caruso）受傷，他還不確定自己是否能上場，「我的心態是上場打球，直到我的身體告訴我不行。」

NBA附加賽 公牛 老鷹

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