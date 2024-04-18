NBA／勇士小將盼下季能幫老將分擔持球 沒提到湯普森是失言？

勇士隊昨天在附加賽遭到國王隊淘汰，「勇士王朝」逐漸走向尾聲，且薪資壓力爆棚，球隊邁向換血、重整已是現在進行式，今年打出亮眼表現的新人波傑姆斯基（Brandin Podziemski）受訪時談及對下賽季的期許，他表示希望能承擔起更吃重的角色，但發言沒提到湯普森（Klay Thompson）引起網友討論。

去年格林（Draymond Green）獲得4年1億美金續約，本季另一名4冠老臣湯普森談續約據傳也要價不斐，若沒有太大異動，勇士來年依舊團隊薪資依舊高昂，在自由市場上補強並不容易，不過本季許多年輕球員展現進度幅度，下季有望在輪替佔有一席之地。

去年以首輪第19順位選進的波傑姆斯基是勇士本季的一大驚喜，本季他出賽74場，場均可以繳出9.2分、5.8籃板、3.7助攻，穩定供輸讓他入許新秀第一隊的呼聲極高，他和去年次輪的傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）本季都是球隊板凳主力。

由於保羅（Chris Paul）下賽季3000萬的薪水為全額非保障，勇士休賽季有高機率會將他裁掉，以騰出薪資空間，可以預料波傑姆斯基明年在板凳端會負起更多責任，而他在受訪時也提及這點：「我的角色會更加吃重，持球時間也會提升，我希望能打得更有效率，努力減輕柯瑞（Stephen Curry）及格林肩上的負擔。」

Brandin Podziemski on his expectations next season: “Naturally my role will increase. I think the ball will be in my hands a little bit more. Just being more efficient, trying to take the burden off Steph and Draymond’s shoulders.”



He plans to play in summer league pic.twitter.com/S6fPfovpbl — Anthony Slater (@anthonyVslater) 2024年4月17日

波傑姆斯基也談到，這個夏天預計會參與夏季聯盟的賽事，「明年球隊的年輕人們會變得更好，也有信心再向前邁進一步......這是我人生中最長的休賽季，下季要到10月才開打，所以我有很多時間讓自己進步。」

值得一提的是波傑姆斯基這段發言並沒有提到將成為自由身的湯普森，讓網友抓語病大作文章，認為他可能是不看好勇士簽回這名奪冠老臣，先預告勇士三巨頭將解體。