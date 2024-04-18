NBA／美國奧運男籃12人底定 總監希爾：感謝球員的承諾

美國今天正式公布2024年國家男子籃球隊名單，這支隊伍的人選均如先前報導，最後1個名額也如爆料是由NBA快艇隊前鋒雷納德獲得，這支夢幻隊伍將參加今年的巴黎奧運。

美國奧運男籃代表隊由12名經驗豐富的職業球員組成，其中包括3屆奧運冠軍杜蘭特（Kevin Durant）及NBA得分王、擁有2面奧運金牌的詹姆斯（LeBronJames），除了上述2名大將外，這份精銳盡出的名單如下：

美國男籃代表隊總共參加過11次奧運，擁有10面金牌和3次世界盃冠軍，這次除了以12名NBA全明星應戰，球員甚至包括4名NBA最有價值球員，還有6名年度冠軍得主。

美國男籃總監希爾（Grant Hill）表示，「很榮幸介紹2024年美國男籃國家隊」，「感謝這12名球員對國家隊的承諾」。

希爾認為美國是世界上一些頂尖籃球員的家鄉，感激他們願意成為國家隊，這些決定並非容易，但很高興能有此結果。

美國男籃將由勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）領軍。柯爾表示：「我和同僚很榮幸能指導這群出色的球員，幫助我們贏得巴黎奧運金牌。」「我們將以最高的水準代表美國籃球，希望能讓國家感到驕傲。」

這支隊伍7月10日會先在拉斯維加斯（Las Vegas）迎戰加拿大隊，恩比德和雷納德都將首次以美國隊球員身分亮相。