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NBA／柯瑞首度參戰奧運！ 美國男籃組全明星抗歐陸強敵

台灣醒報／ 台北報導
柯瑞將首次打奧運！ 截圖自USA Basketball官方X
柯瑞將首次打奧運！ 截圖自USA Basketball官方X

巴黎奧運，男籃爭冠！美國夢幻隊公布完整名單，超豪華陣容嚴陣以待歐陸強敵！

美國男籃完整名單在17日晚間公布末席，由2屆FMVP、快艇鋒線雷納德搶下末席，這支由詹皇、柯瑞、杜蘭特、安比德等超級球星領軍的夢幻隊，誓言雪恥去年世界盃無冠。爭冠對手包含上季FMVP「小丑」約柯奇領軍的塞爾維亞、去年世界盃冠軍德國、地主法國，歐陸強權非等閒。

夢幻隊集結完畢

根據《CBS體育網》報導，為了備戰巴黎奧運，美國夢幻隊展現奪冠雄心，17日晚間公布完整名單，將快艇明星鋒線、2屆FMVP「可愛」雷納德補為第12人，由詹皇、柯瑞、杜蘭特、安比德等超級球星帶隊，劍指奧運5連金牌，並對美國去年世界盃籃球賽無緣冠軍來雪恥。

這份名單除了去年首奪MVP的安比德與雷納德，都有替美國征戰重大國際賽事的經驗，詹皇、杜蘭特、泰托姆、布克、哈勒戴、阿德巴約、戴維斯都拿過奧運金牌，其中杜蘭特更是奪過3面金牌的功臣；至於首度參加奧運隊的勇士球星柯瑞，則有參加過世界盃的紀錄，這組人馬堪稱是戰力、經驗兼具。

此外，考慮到還有NBA季後賽要打，若有意外傷缺，美國還有初步公布的41人名單可以進行遞補，眾家球星受訪時都積極表示想披上國家隊戰袍，例如另一位快艇球星喬治，他就多次表態願意出戰，只是未進最終名單。

歐陸強權林立

而夢幻隊全力出戰的原因也是歐陸強敵多，據《FIBA官網》撰文，NBA當紅炸子雞、上季FMVP「小丑」約柯奇很可能參戰奧運，他率領的塞爾維亞來勢洶洶，副手有波格丹諾維奇、米西奇等人，去年男籃世界盃大放異彩的中鋒米盧蒂諾夫也是塞國可用之兵，主帥佩西奇能打造出他心目中的爭冠隊。

去年世界盃冠軍德國更不可小覷，他們很可能以世界盃班底出征奧運，作為歐洲排名最高的球隊，德國有施羅德與華格納兄弟坐鎮，本季在魔術表現出色的小華格納有望大施拳腳。地主法國隊也非等閒，由東京奧運銀牌班底加上NBA本季超級新人「斑馬」溫班亞馬，法國可以組出奪冠陣容。

巴黎奧運12席還有最後4席門票等附加賽而定，目前分組來說，美國隊與塞爾維亞同位居C組，法、德兩強與日本被分在B組，A組則有東奧銅牌澳洲、去年世界盃銅牌加拿大。

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