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NBA／「爆炸頭」懷特爆砍42分 公牛終結老鷹附加賽不敗神話

聯合新聞網／ 綜合報導
懷特(持球者)。 路透
懷特(持球者)。 路透

公牛老鷹今天在附加賽交鋒，擁有爆炸頭的公牛後衛懷特（Coby White）高效率狂轟42分，帶隊以131：116贏球，老鷹慘遭淘汰，公牛後天將和熱火交手，爭取東區最後一張季後賽門票。

老鷹過去在附加賽3勝0敗，不過公牛首節就灌進40分，取得18分領先。第二節老鷹展開反撲，單節灌進45分，半場打完只落後6分。

第三節前段戰況膠著，但老鷹後半段進攻當機，公牛打出17：2攻勢拉開差距，懷特末節又飆進14分，帶隊收下勝利。

懷特例行賽單場最多拿到37分，他今天繳出生涯代表作，全場21投15中，狂砍42分。佛西維奇（Nikola Vucevic）22分17籃板，德羅展（DeMar DeRozan）有22分9助攻。

老鷹方面，墨瑞（Dejounte Murray）得到30分7籃板6助攻，卡佩拉（Clint Capela）22分17籃板，楊恩（Trae Young）攻下22分10助攻，但發生6次失誤，正負值-27全場最差。

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