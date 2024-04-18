NBA／「爆炸頭」懷特爆砍42分 公牛終結老鷹附加賽不敗神話
公牛與老鷹今天在附加賽交鋒，擁有爆炸頭的公牛後衛懷特（Coby White）高效率狂轟42分，帶隊以131：116贏球，老鷹慘遭淘汰，公牛後天將和熱火交手，爭取東區最後一張季後賽門票。
老鷹過去在附加賽3勝0敗，不過公牛首節就灌進40分，取得18分領先。第二節老鷹展開反撲，單節灌進45分，半場打完只落後6分。
第三節前段戰況膠著，但老鷹後半段進攻當機，公牛打出17：2攻勢拉開差距，懷特末節又飆進14分，帶隊收下勝利。
懷特例行賽單場最多拿到37分，他今天繳出生涯代表作，全場21投15中，狂砍42分。佛西維奇（Nikola Vucevic）22分17籃板，德羅展（DeMar DeRozan）有22分9助攻。
老鷹方面，墨瑞（Dejounte Murray）得到30分7籃板6助攻，卡佩拉（Clint Capela）22分17籃板，楊恩（Trae Young）攻下22分10助攻，但發生6次失誤，正負值-27全場最差。
2023-24 NBA即時比分
▪安比德展MVP價值 率76人晉級季後賽再送熱火搶老八！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言