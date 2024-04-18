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NBA／熱火附加賽輸球又折帥！ 巴特勒膝蓋受傷恐無限期缺陣

聯合新聞網／ 綜合報導
巴特勒(下)。 美聯社
巴特勒(下)。 美聯社

熱火今天在東區附加賽首戰以104：106不敵76人，後天將和公牛與老鷹之戰贏家，爭奪季後賽第8種子，如今卻傳出「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）膝蓋受傷，可能無法出戰。

巴特勒賽後一拐一拐離開球場，據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，巴特勒膝內側副韌帶受傷，可能會無限期缺陣，將進行MRI檢查。

巴特勒全場18投5中，得到19分5助攻5抄截，第四節只拿2分，他賽後受訪時說，「感覺我沒辦法做太多事，這個時機點很糟糕，希望我沒事，明天醒來還能堅持下去。」

熱火去年上演老八傳奇，闖進到總冠軍賽才不敵金塊，如今卻碰上大麻煩，熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）表示，「我們要休息、治療並團結一心，為後天比賽做好準備，我們要樂於接受競爭激烈的比賽。」

76人 Jimmy Butler NBA附加賽 熱火

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