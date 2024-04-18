NBA／熱火附加賽輸球又折帥！ 巴特勒膝蓋受傷恐無限期缺陣

金塊去年在西區冠軍賽橫掃湖人，最終也擊敗熱火奪下總冠軍。冠軍遊行主持人更笑稱馬龍（Michael Malone）是「湖人的老爸」，兩隊也因此結下樑子，巧合的是，昨天湖人擊敗鵜鶘拿到第7種子，季後賽首輪

2024-04-18 10:50