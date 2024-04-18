NBA／熱火附加賽輸球又折帥！ 巴特勒膝蓋受傷恐無限期缺陣
熱火今天在東區附加賽首戰以104：106不敵76人，後天將和公牛與老鷹之戰贏家，爭奪季後賽第8種子，如今卻傳出「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）膝蓋受傷，可能無法出戰。
巴特勒賽後一拐一拐離開球場，據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，巴特勒膝內側副韌帶受傷，可能會無限期缺陣，將進行MRI檢查。
巴特勒全場18投5中，得到19分5助攻5抄截，第四節只拿2分，他賽後受訪時說，「感覺我沒辦法做太多事，這個時機點很糟糕，希望我沒事，明天醒來還能堅持下去。」
熱火去年上演老八傳奇，闖進到總冠軍賽才不敵金塊，如今卻碰上大麻煩，熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）表示，「我們要休息、治療並團結一心，為後天比賽做好準備，我們要樂於接受競爭激烈的比賽。」
2023-24 NBA即時比分
▪安比德展MVP價值 率76人晉級季後賽再送熱火搶老八！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言