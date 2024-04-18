NBA／續約問題整季都無解 傳湯普森希望價碼比照柯瑞、格林

隨著勇士隊昨天在附加賽以94：118遭到國王隊淘汰，迎面而來的是休賽季的人事異動，對於薪資全聯盟最高的勇士而言，兩名老將湯普森（Klay Thompson）、保羅（Chris Paul）新賽季的去留勢必讓球隊一個頭兩個大，尤其與4冠老臣湯普森的續約談判更是整季都陷入僵局，據傳他正尋求一紙和其他球隊核心一致的合約。

湯普森本季出賽了77場，是自2018-19賽季以來新高，場均拿下17.9分、3.3籃板、2.3助攻，其中得分是近11年來新低，更曾在季中被降至板凳，他在昨日的附加賽表現相當不理想，10投全數落空1分未得，遭直指是最大戰犯。

湯普森今年狀態不若以往，明年也將滿35歲，受過兩次大傷的他接下來幾年恐持續退化，根據《ESPN》報導指出，從季初湯普森和勇士的續約就陷入停滯，賽季中更是從未重啟談判，不過隨著勇士本季陸續遭遇格林（Draymond Green）禁賽、助理教練米羅耶維奇（Dejan Milojevic）過世，以及湯普森本人努力擺脫困境，這件事始終沒有浮上檯面。

然而，多個消息源向《ESPN》透露，勇士整個賽季都沒有給予湯普森能解決問題的保證，這讓湯普森感到惱怒，湯普森正尋求一份和其餘勇士王朝核心一致的價碼，柯瑞（Stephen Curry）2021年以4年2.15億美金續約、格林上個休賽季則和勇士簽下4年1億合約，這兩人和主帥柯爾（Steve Kerr）的合約最快都要到2025-26賽季才結束。

湯普森在受訪中表示，目前自己還沒開始思考和球隊的未來，即便可能已經打完勇士生涯最終戰，「考慮到今天是4月17日，我認為不必那麼快調整，自由市場開市是7月1號，我還有一些時間。」

湯普森說：「當你成為獲勝賽季的一份子，真的不會想放棄這點，所以我想再次贏球......此外還需要考慮一下，職業生涯最後幾年內，什麼才能讓人真正快樂。」