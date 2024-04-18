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NBA／公鹿字母哥季後賽首輪前期缺陣 里拉德也傳傷情

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德(左)、安戴托昆波(右)。 美聯社
里拉德(左)、安戴托昆波(右)。 美聯社

公鹿本季以東區第3身分進入季後賽，對手是第6種子溜馬。據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）將缺陣首輪前幾場比賽。

安戴托昆波季末面對塞爾蒂克時，左比目魚肌拉傷，缺席例行賽最後3場比賽。醫學專家傑佛瑞斯（Evan Jeffries）曾示警，這種一級拉傷通常需要1到2周時間恢復，如果為了趕上季後賽強行回歸，恐怕會有後續問題，並以杜蘭特（Kevin Durant）為例，他2019年總冠軍賽強行回歸，導致後來阿基里斯腱撕裂。

沃納羅斯基指出，目前不知道安戴托昆波何時能歸隊，但有機會在首輪後幾場比賽復出，最快可能是系列賽第四戰。另外，里拉德（Damian Lillard）也傳出左內收肌酸痛，缺席部分訓練，公鹿教頭瑞佛斯（Doc Rivers）對此樂觀表示，里拉德本周六能進行更完整的訓練。

公鹿與溜馬下周一將進行系列賽首戰，本季兩隊交手5次，溜馬4勝1敗。本季公鹿沒有安戴托昆波時，戰績4勝5敗；沒有里拉德時，戰績1勝8敗。

Damian Lillard Giannis Antetokounmpo NBA季後賽 公鹿 溜馬

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