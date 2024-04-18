快訊

東洋藥品內線交易案 前總經理施俊良等13人起訴、百餘人緩起訴

教育資源分配引爆平板開機戰爭 小校被KPI追著跑

剴剴虐童案偵結！北檢今起訴保母姊妹2人 為國民法官第11案

NBA／「宇宙艇」季後賽蓄勢待發 雷納德首戰卻出賽成疑

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇一哥雷納德(右)缺席了最後8場例行賽，季後賽首戰能否上場仍有變數，不過同樣有傷勢困擾的哈登(中)應該會如期上陣。 法新社
快艇一哥雷納德(右)缺席了最後8場例行賽，季後賽首戰能否上場仍有變數，不過同樣有傷勢困擾的哈登(中)應該會如期上陣。 法新社

身為西區第4種子的快艇隊季後賽首輪將強碰獨行俠隊，這也是雙方近5年季後賽第3次交手，過去幾年，傷兵始終是快艇無法在季後賽走更遠的關鍵因子，不過主帥泰隆魯（Tyronn Lue）受訪時相當樂觀，提到球隊計畫讓頭牌球星雷納德（Kawhi Leonard）首戰回歸。

雷納德因右膝發炎缺席了最後8場例行賽，在近期的訓練中也沒有參與任何5對5的比賽，但當泰隆魯被問及是否為雷納德可能的缺陣做準備，他給出了正面回覆：「我正在為他重返賽場做準備......目前我們還不確定他會不會打首戰，他正在進步、變得越來越好，時間表尚未明確。」

泰隆魯提到，球隊和醫護人員將控管雷納德的訓練強度，即便順利出賽，工作量多寡也仍待討論，「讓醫療組接管對雷納德是最好的事情，以優先確保能保護他，還不確定他能打多久，所以我們只是等待，日復一日的觀察。」

雷納德並不是球隊唯一有傷病困擾的明星，後衛哈登（James Harden）因右腳發炎，例行賽最後4戰缺陣了3場，不過相較之下他的狀況較為穩定，也有持續維持在訓練狀態，同時他在受訪時表示，自己在季後賽「有東西要證明」。

哈登說：「我一直想在季後賽打出好成績，我有表現不太好的比賽，也有過出色的比賽，因此目標就是贏球，在高強度比賽中獲勝，這是我籃球生涯中唯一缺少的東西......做為球隊領導者，我們的工作就是確保球員發揮最高潛力。」

NBA季後賽 快艇 雷納德

延伸閱讀

NBA／美國男籃奧運夢幻隊最後一塊拼圖！雷納德確定參戰

NBA／雷納德是奧運美國男籃第12人？美媒點名有最佳人選

NBA／5年內第3次對決獨行俠 快艇等待雷納德傷癒回歸

NBA／快艇少雙星竟一度領先37分 太陽黯淡爭季後賽門票告急

相關新聞

NBA／安比德展MVP價值 率76人晉級季後賽再送熱火搶老八

東區附加賽在今天點燃戰火，首場比賽就由去年從附加賽一路殺進到總冠軍賽的熱火隊出戰76人隊，熱火儘管在前三節成功壓制76人...

NBA／靜待勇士表達留人立場？ 湯普森：這取決於他們

勇士昨天在附加賽遭到國王以24分差距擊退後，黯然結束賽季，而今夏將成為自由球員的湯普森（Klay Thompson）在該...

NBA／威廉森因傷缺席與國王附加賽 鵜鶘爭老八拉警報

NBA附加賽如火如荼的進行中，在昨天西區的湖人率先搶下季後賽門票後，今天東區季後賽也接續登場，不過即將在後天進行的西區第...

NBA／勇士遭淘汰三巨頭將拆夥？ 柯瑞：無法想像

NBA西區附加賽昨登場，湖人與鵜鶘隊展開激戰，鵜鶘威廉森奮力攻下全場最高40分卻在最後3分鐘傷退，最終湖人以110：10...

NBA／暴龍前鋒洩密涉賭還至少下注13次 遭聯盟終生禁賽

美國職籃NBA當局今天宣布，聯盟調查後發現，多倫多暴龍前鋒波特（Jontay Porter）洩露機密資訊給運動博彩玩家，...

NBA／保羅終結連13年闖季後賽紀錄 依舊是「無冕王」

勇士隊今天在附加賽以94：118慘敗給國王隊遭到淘汰，晉級季後賽夢碎，隨著賽季提前結束，緊接著要面對的的是充滿不確定性的陣容，除了4冠功臣湯普森（Klay Thompson）將成為自由球員，季前交易來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。