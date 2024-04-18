NBA／「宇宙艇」季後賽蓄勢待發 雷納德首戰卻出賽成疑

身為西區第4種子的快艇隊季後賽首輪將強碰獨行俠隊，這也是雙方近5年季後賽第3次交手，過去幾年，傷兵始終是快艇無法在季後賽走更遠的關鍵因子，不過主帥泰隆魯（Tyronn Lue）受訪時相當樂觀，提到球隊計畫讓頭牌球星雷納德（Kawhi Leonard）首戰回歸。

雷納德因右膝發炎缺席了最後8場例行賽，在近期的訓練中也沒有參與任何5對5的比賽，但當泰隆魯被問及是否為雷納德可能的缺陣做準備，他給出了正面回覆：「我正在為他重返賽場做準備......目前我們還不確定他會不會打首戰，他正在進步、變得越來越好，時間表尚未明確。」

泰隆魯提到，球隊和醫護人員將控管雷納德的訓練強度，即便順利出賽，工作量多寡也仍待討論，「讓醫療組接管對雷納德是最好的事情，以優先確保能保護他，還不確定他能打多久，所以我們只是等待，日復一日的觀察。」

雷納德並不是球隊唯一有傷病困擾的明星，後衛哈登（James Harden）因右腳發炎，例行賽最後4戰缺陣了3場，不過相較之下他的狀況較為穩定，也有持續維持在訓練狀態，同時他在受訪時表示，自己在季後賽「有東西要證明」。

哈登說：「我一直想在季後賽打出好成績，我有表現不太好的比賽，也有過出色的比賽，因此目標就是贏球，在高強度比賽中獲勝，這是我籃球生涯中唯一缺少的東西......做為球隊領導者，我們的工作就是確保球員發揮最高潛力。」