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NBA／靜待勇士表達留人立場？ 湯普森：這取決於他們

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
湯普森強調距離自由市場開市還有很長一段時間，將會好好思考動向問題。 法新社
湯普森強調距離自由市場開市還有很長一段時間，將會好好思考動向問題。 法新社

勇士昨天在附加賽遭到國王以24分差距擊退後，黯然結束賽季，而今夏將成為自由球員的湯普森（Klay Thompson）在該場比賽得分掛零，也讓不少人覺得這可能成為他披勇士戰袍的最後一次出賽，在經過一天的心情沉澱後，湯普森則是強調距離自由市場開市還有很長一段時間，將會好好思考動向問題。

勇士在昨天遭到淘汰出局後，賽後各界都將關注焦點放在湯普森的動向上，且包括總教練柯爾（Steve Kerr）和兩名老搭檔柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）也都隔空向湯普森喊話，希望他能夠留隊，甚至柯瑞還直言沒辦法想像無法跟湯普森和格林一起打球的日子。

不過在今天的離隊前受訪中，湯普森坦言自己還不打算最初決定，「今天才是4月中，自由市場是7月才開放，那我想我還有一些時間。」

對於柯爾、柯瑞和格林的溫情喊話，湯普森也直言自己收到了，且這對他來說意義重大，「我的意思是，我們一起經歷了高潮與底谷，無論是失去冠軍、贏得冠軍，還是錯過季後賽，我們都一起經歷了一切，這意味著很多，這讓我很感激自己有機會跟他們一起度過這段非常具有歷史意義的時間。」

湯普森坦言，儘管這個賽季的角色轉變與際遇確實帶給他很多不同的感覺，但對於勝利的渴望並沒有因此改變，但同時也希望找到什麼能讓自己真正的快樂。

消息人士也透露，相較於金錢的吸引力，湯普森似乎更重視贏球機會以及被球隊看重，因此勇士只要能找到方式表達他們對於湯普森的感激之情，無論是透過金錢還是其他方式，湯普森就很有可能決定續留在勇士。

對此，湯普森則說：「每年我都盡我自己最大努力，我們團隊很棒，我對他們只有正向評價，但我不知道該怎麼回答這個問題，我的意思是，這取決於他們。」

Draymond Green Klay Thompson Stephen Curry Steve Kerr

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