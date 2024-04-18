NBA／湖人如何翻轉劇本倒打金塊？ 詹皇：須打出零失誤籃球

金塊去年在西區冠軍賽橫掃湖人，最終也擊敗熱火奪下總冠軍。冠軍遊行主持人更笑稱馬龍（Michael Malone）是「湖人的老爸」，兩隊也因此結下樑子，巧合的是，昨天湖人擊敗鵜鶘拿到第7種子，季後賽首輪將再次對決金塊。

湖人如何翻轉劇本倒打金塊？ 詹皇：必須打出零失誤籃球

本季雙方三度交手，都由金塊收下勝利，馬龍談到湖人時表示，「我們去年橫掃他們，今年又橫掃他們，但他們最近打得很好，而且非常飢渴，想翻轉這個劇本，我們球員都明白這點。」

儘管金塊是第2種子，但球隊戰力被視為西區最強，有部分球迷認為湖人應該放掉附加賽第一場，爭奪第8種子，來面對季後賽經驗較少的雷霆，對此湖人主帥漢姆（Darvin Ham）昨天受訪時說，「會覺得湖人該避開金塊的人都是神經病。」

外界較看好金塊能淘汰湖人，詹姆斯（LeBron James）也直言湖人要打出完美表現，才有機會贏，「他們是衛冕冠軍，知道如何取勝，過去幾年在主場很有統治力。他們隊裡有MVP、終結者、高水準及高智商球員，還有一位了不起的教練。所以我們必須打出零失誤籃球，讓他們感到困難。」