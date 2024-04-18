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NBA／威廉森因傷缺席與國王附加賽 鵜鶘爭老八拉警報
NBA附加賽如火如荼的進行中，在昨天西區的湖人率先搶下季後賽門票後，今天東區季後賽也接續登場，不過即將在後天進行的西區第8種子之爭，今天卻傳出鵜鶘威廉森（Zion Williamson）將因傷不會出賽的消息。
威廉森在昨天與湖人的附加賽中全場猛轟40分，是鵜鶘能與湖人一路拉鋸的關鍵人物，不過在比賽最後3分鐘暫停時，威廉森卻無預警的回到休息室，並且被拍下將毛巾怒甩在地上的畫面，而隨後就傳出他左腿筋拉傷的傷情，最終他也未再回到場上，鵜鶘也以4分差距吞敗。
儘管賽後威廉森被拍到沒有包紮腳部且行走正常的離開球場，但今天仍傳出威廉森在經過核磁共振檢查後，將確定因為左腿傷勢缺席後天與國王的西區老八之爭，而威廉森的具體傷勢與復原時間，則將在兩周內重新評估。
威廉森本賽季打了個人職業生涯單季新高的70場，平均每場比賽能貢獻22.9分、5.8籃板、5.0助攻的亮眼數據，尤其附加賽首戰的好表現一度讓球迷對他寄予厚望，不過威廉森如想要在今年季後賽登場，鵜鶘除了後天附加賽必須擊敗國王，以西區第8種子晉級季後賽，還必須在首輪想辦法與西區龍頭雷霆拉鋸，才有機會盼望到威廉森歸隊。
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