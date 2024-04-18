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NBA／西區附加賽…湖人闖進季後賽 勇士遭淘汰

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
詹姆斯（右）拿下23分9籃板9助攻，率湖人驚險擊敗鵜鶘。（美聯社）
詹姆斯（右）拿下23分9籃板9助攻，率湖人驚險擊敗鵜鶘。（美聯社）

NBA西區附加賽昨登場，湖人鵜鶘隊展開激戰，鵜鶘威廉森奮力攻下全場最高40分卻在最後3分鐘傷退，最終湖人以110：106險勝鵜鶘搶下季後賽門票。至於勇士隊則是面對國王隊一路挨打，以94：118遭淘汰，西區最後一張季後賽門票將由鵜鶘、國王爭奪。

湖人第三節曾領先達18分，鵜鶘在威廉森帶領下一度追平，隨後卻因左腳傷勢被迫退場，讓他氣得怒摔毛巾離場，湖人最終也靠著戴維斯和里夫斯的關鍵4罰俱中，以4分差距險勝鵜鶘。

湖人搶下西區第7種子，將與去年在西區冠軍賽將他們橫掃出局的衛冕軍金塊隊在首輪碰頭，也讓此役攻下23分9籃板9助攻的詹姆斯直言，更大的挑戰接踵而來，「他們是衛冕冠軍，知道該如何贏得比賽，過去幾年他們在場上展現統治力，還有一名年度MVP，我們必須要打出零失誤的表現。」

至於西區第10名的勇士則遭國王一路壓制，浪花兄弟柯瑞湯普森表現都不如預期，湯普森更是繳出難堪的0分表現，勇士最終遭淘汰，國王將與鵜鶘爭奪西區第8種子。

湯普森將在今夏成為自由球員，勇士總教練柯爾說：「我們需要他回來，他還能有好幾年的好表現，我知道我能代表球隊的每個人表達這個想法，大家都希望他回來。」柯瑞也說：「我永遠無法想像沒和湯普森、格林一起打球的日子，我們一起經歷了很多，也知道他們多麼渴望能贏。」

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