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NBA／保羅終結連13年闖季後賽紀錄 依舊是「無冕王」

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅今天在附加賽僅拿下3分，隨著球隊遭淘汰，這有可能是他的勇士生涯最終戰。 法新社
保羅今天在附加賽僅拿下3分，隨著球隊遭淘汰，這有可能是他的勇士生涯最終戰。 法新社

勇士隊今天在附加賽以94：118慘敗給國王隊遭到淘汰，晉級季後賽夢碎，隨著賽季提前結束，緊接著要面對的的是充滿不確定性的陣容，除了4冠功臣湯普森（Klay Thompson）將成為自由球員，季前交易來的保羅（Chris Paul）下賽季去留也同樣受到關注。

勇士確定無緣季後賽，也中斷了保羅連續13年進入季後賽的紀錄，他生涯在黃蜂、快艇、火箭、雷霆、太陽都曾率隊闖進季後賽，籃球生涯獨缺一枚冠軍戒指的他，本季轉戰勇士依舊難甩「無冕王」封號。

下賽季是保羅4年1.2億合約最後一年，表定年薪為3000萬美元，但為全額無保障，以保羅本季的成績，加上勇士擁有全聯盟最高的團隊薪資，豪華稅已經爆棚，甚至影響到補強空間，勇士季後有高機率裁掉保羅，雖然不排除重新簽約的可能，不過球隊會失去保羅的鳥權。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時也清楚要將保羅帶回球隊並非易事，但仍喊話希望制服組能續留保羅，「他非常出色，在球場上或是領導力方面皆如此，他是我們最好的球員之一，我非常喜歡執教保羅，真希望下賽季能帶他回來。」

格林（Draymond Green）則說：「我很感謝也很榮幸，很高興有機會與他一起打球......我從他身上學到很多，這種關係與他明年待在哪支球隊無關，我希望我們能穿著球衣回到這裡，繼續做我們正在做的事。」

保羅今天替補出賽18分鐘，繳出3分1籃板2助攻平庸成績單，本賽季是他生涯首度擔任替補，出賽58場拿下9.2分6.8助攻數據，場均得分寫下生涯新低。

NBA附加賽 保羅 勇士

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