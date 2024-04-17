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NBA／附加賽「0的領域」湯神還值多少？巴克利：不可能頂薪

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森在附加賽的表現令人失望，恐連帶影響到續約行情。 法新社
湯普森在附加賽的表現令人失望，恐連帶影響到續約行情。 法新社

勇士隊今天在附加賽以94：118大敗給國王隊，確定無緣晉級季後賽，在一片扼腕聲當中結束賽季，而「湯神」湯普森（Klay Thompson）全場10投落空，一分未得，遭直指是最大戰犯，隨著勇士賽季提前結束，季末約滿的湯普森未來動向也是外界關注的焦點。

湯普森今天出戰31分鐘，10投盡墨拿下0分，是球隊今天上場至少8分鐘的球員中，唯一沒得分的一位，全場沒拿到任何分數也是湯普森職業生涯第5次，上一場是去年11月14日，不過他當天僅出賽2分鐘，再回溯到前3次則全發生在菜鳥賽季，也因此今天可說是湯普森生涯最慘的一場比賽。

湯普森的合約將於這個夏天到期，對於團隊薪資聯盟最高、豪華稅已經爆棚的勇士來說，如何衡量湯普森的合約是休賽季最大的課題，身為4冠老臣的湯普森，勇士情理上該開出「養老約」讓他在灣區終老退休；但如果合約開得太長、薪水太高，對於薪資來說又是一大負擔。

知名球評「惡漢」巴克利（Charles Barkley）賽後受訪時矛頭指向湯普森，提到勇士必須做出取捨，「湯普森已經不再年輕了......他想要一張頂薪合約，但他拿不到的，他受過ACL傷勢及阿基里斯腱斷裂，你會給他3或4年的合約嗎？」

即便如此，勇士的隊友們仍對湯普森溫情喊話，希望湯普森能繼續待在球隊，柯瑞（Stephen Curry）說：「我無法想像自己不和湯普森及格林（Draymond Green）在一起。」

格林則提到，相信球隊會優先考慮續約湯普森，「我相信管理層看到了尊重、忠誠及信任，他們對柯瑞很好，對我也很好，湯普森之前受大傷時，球隊也給了他1.6億美金。」

NBA附加賽 勇士 湯普森

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