NBA／湖人3度晉級成附加賽王者 勇士0勝3敗寫最慘紀錄
湖人今天在附加賽以110：106擊敗鵜鶘，成為首支3度打附加賽闖進季後賽的球隊。勇士則以94：118慘敗國王，隊史附加賽0勝3敗，寫史上最慘紀錄。
湖人2021年附加賽戰勝勇士，以第7種子晉級季後賽；去年打敗灰狼，再次以第7種子進入季後賽。本季湖人例行賽僅西區第8，但仍「下剋上」擊敗鵜鶘。湖人附加賽3勝0敗，與老鷹並列歷史最佳。
勇士2021年附加賽先輸湖人，再輸灰熊慘遭淘汰。本季例行賽西區第10，只打1場就被國王淘汰，也成為史上首支在附加賽輸掉3場的球隊。
勇士本季團隊薪資約2.06億美元，奢侈稅則高達1.77億美元，其中坐領4320萬美元的湯普森（Klay Thompson），季後將成為自由球員，他的去留預計會成為今年休賽季熱門話題。
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