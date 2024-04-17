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NBA／不滿罰球數少湖人近2倍 鵜鶘教頭：我們統治禁區
鵜鶘今天在附加賽與湖人交手，第四節尾聲鵜鶘靠著威廉森（Zion Williamson）發威，一度追平比分，但他因傷提前退場，湖人最終以111：106贏球闖進季後賽，鵜鶘後天要和國王爭奪最後一張西區季後賽門票。
威廉森全場狂轟40分11籃板，鵜鶘教頭格林（Willie Green）表示，「他適應比賽後持續攻擊，他打得很快，如果我們讓他多呆幾分鐘，或許有機會贏。」談到威廉森的傷勢，格林說，「明天會有更清楚的檢查報告，我們會知道更多事。」
鵜鶘另一名球星英格倫（Brandon Ingram）只拿11分，關鍵時刻被冰在板凳上，格林解釋，「我只是喜歡當時在場上的組合，英格倫仍在找尋自己的節奏，所以我不想硬把他換上場。」
鵜鶘本場比賽禁區得分取得62：36優勢，但湖人獲得29次罰球，遠超鵜鶘的15次。格林也對此表達不滿，「我不覺得我們這季獲得過好的哨音，我們是每天統治禁區的球隊，威廉森擁有強大的力量，但我們今天沒有獲得應有的哨音。」
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