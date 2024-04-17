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NBA／K湯季後離開勇士？柯瑞、格林和教頭都希望他回來

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森(右)。 路透
湯普森(右)。 路透

勇士球星湯普森（Klay Thompson）季後將成為自由球員，今天勇士在附加賽面對國王，他全場10投0中沒得分，許多球迷擔心這可能是他最後一次穿勇士球衣，總教練柯爾（Steve Kerr）、柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）則都發聲表示，希望湯普森能留隊。

勇士過去有一種說法是「絕境看K湯」，顯然這次奇蹟沒有再次發生，勇士下半場一路被國王壓制，湯普森打出生涯最差表現，離場前被鏡頭捕捉到在球場停下腳步的畫面。

湯普森季初與勇士續約談不攏，有媒體指出這影響到他的表現，柯爾賽後受訪時強調，「我們需要湯普森回來，他度過一個難熬的夜晚，我知道我能代表球隊所有人，希望他回來。」

格林則盼望球團能優先處理湯普森續約問題，「他們對我做正確的事（續約），對柯瑞做正確的事，對所有人做正確的事。當湯普森前十字韌帶撕裂後，他們還是給1.6億美元。」

柯瑞則直言想和格林和湯普森繼續並肩作戰，「我無法想像自己不和這兩個傢伙一起打球。我知道這個聯盟變了，還有很多事要處理，但我知道他們想要贏，而我也想要贏，這才是我在意的。」

Klay Thompson NBA附加賽 勇士

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