NBA／K湯季後離開勇士？柯瑞、格林和教頭都希望他回來

勇士球星湯普森（Klay Thompson）季後將成為自由球員，今天勇士在附加賽面對國王，他全場10投0中沒得分，許多球迷擔心這可能是他最後一次穿勇士球衣，總教練柯爾（Steve Kerr）、柯瑞（Stephen Curry）和格林（Draymond Green）則都發聲表示，希望湯普森能留隊。

勇士過去有一種說法是「絕境看K湯」，顯然這次奇蹟沒有再次發生，勇士下半場一路被國王壓制，湯普森打出生涯最差表現，離場前被鏡頭捕捉到在球場停下腳步的畫面。

Klay Thompson goes 0-of-10 shooting in Sacramento elimination game and exits to an unknown Warriors future. Here he is walking off the court. Largest GSW offseason question is whether he will wear this jersey again. pic.twitter.com/UEhaufsc0W — Anthony Slater (@anthonyVslater) 2024年4月17日

湯普森季初與勇士續約談不攏，有媒體指出這影響到他的表現，柯爾賽後受訪時強調，「我們需要湯普森回來，他度過一個難熬的夜晚，我知道我能代表球隊所有人，希望他回來。」

格林則盼望球團能優先處理湯普森續約問題，「他們對我做正確的事（續約），對柯瑞做正確的事，對所有人做正確的事。當湯普森前十字韌帶撕裂後，他們還是給1.6億美元。」

柯瑞則直言想和格林和湯普森繼續並肩作戰，「我無法想像自己不和這兩個傢伙一起打球。我知道這個聯盟變了，還有很多事要處理，但我知道他們想要贏，而我也想要贏，這才是我在意的。」