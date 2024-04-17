NBA／迪文森佐轉戰尼克打出生涯年 出賽81場卻無緣個人獎

去年曾效力勇士隊的後衛迪文森佐（Donte Divincenzo）本季以4年5000萬美元轉戰尼克隊，而他在大蘋果表現出色打出生涯年，甚至打破隊史三分球紀錄，然而根據《ESPN》報導指出，迪文森佐雖然本季成績斐然，但因為未達出賽數規定將失去競爭個人獎的資格。

本季迪文森佐加盟尼克，和布朗森（Jalen Brunson）、哈特（Josh Hart）等大學隊友打球讓他在場上更得心應手，場均上場29.1分鐘，能繳出15.5分、3.7籃板、2.7助攻，比起上季的9.4分大躍進，同時也是生涯最佳，還能以破4成命中率轟進3.5顆三分球。

迪文森佐本季總共投進283顆三分球，高居聯盟第3，僅次於柯瑞（Stephen Curry）、唐西奇（Luka Doncic）等超級巨星，同時也是隊史新高，況且迪文森佐出勤率極高，總共出賽81場比賽，這筆合約相當超值。

迪文森佐原先被認為是年度進步獎熱門人選之一，然而弔詭的是，他本季並不具備爭取個人獎項的資格。根據聯盟規章，球員至少要有65場比賽出賽時間達20分鐘以上，才能夠獲得資格，同時也給予了寬限規則，出賽15至20分鐘能算1場，至多2場。

本季迪文森佐81場比賽有19場出賽未達20分鐘，即便納入寬限規則的場次，本季結算也僅為64場，距離門檻只有1場比賽的差距。此外更加「殘念」的是，迪文森佐有66場出賽達至少19.5分鐘，當中距離20分鐘限制僅有不到30秒差距的比賽就有4場，不過NBA計算出賽時間時不會將秒數進位，迪文森佐只能遺憾地無緣個人獎項。