聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／迪文森佐轉戰尼克打出生涯年 出賽81場卻無緣個人獎

聯合新聞網／ 綜合報導
迪文森佐本季投進了破尼克隊史紀錄的三分球數。 路透社
迪文森佐本季投進了破尼克隊史紀錄的三分球數。 路透社

去年曾效力勇士隊的後衛迪文森佐（Donte Divincenzo）本季以4年5000萬美元轉戰尼克隊，而他在大蘋果表現出色打出生涯年，甚至打破隊史三分球紀錄，然而根據《ESPN》報導指出，迪文森佐雖然本季成績斐然，但因為未達出賽數規定將失去競爭個人獎的資格。

本季迪文森佐加盟尼克，和布朗森（Jalen Brunson）、哈特（Josh Hart）等大學隊友打球讓他在場上更得心應手，場均上場29.1分鐘，能繳出15.5分、3.7籃板、2.7助攻，比起上季的9.4分大躍進，同時也是生涯最佳，還能以破4成命中率轟進3.5顆三分球。

迪文森佐本季總共投進283顆三分球，高居聯盟第3，僅次於柯瑞（Stephen Curry）、唐西奇（Luka Doncic）等超級巨星，同時也是隊史新高，況且迪文森佐出勤率極高，總共出賽81場比賽，這筆合約相當超值。

迪文森佐原先被認為是年度進步獎熱門人選之一，然而弔詭的是，他本季並不具備爭取個人獎項的資格。根據聯盟規章，球員至少要有65場比賽出賽時間達20分鐘以上，才能夠獲得資格，同時也給予了寬限規則，出賽15至20分鐘能算1場，至多2場。

本季迪文森佐81場比賽有19場出賽未達20分鐘，即便納入寬限規則的場次，本季結算也僅為64場，距離門檻只有1場比賽的差距。此外更加「殘念」的是，迪文森佐有66場出賽達至少19.5分鐘，當中距離20分鐘限制僅有不到30秒差距的比賽就有4場，不過NBA計算出賽時間時不會將秒數進位，迪文森佐只能遺憾地無緣個人獎項。

尼克

相關新聞

NBA／K湯10投0中得0分！勇士附加賽遭國王痛宰提前放假

西區第10的勇士與第9的國王今天展開附加賽生死戰，最近雙方3次交手都是一分差，沒想到下半場勇士完全失去競爭力，終場以94：118輸球，無緣季後賽；國王則要在後天和鵜鶘爭奪西區最後一張季後賽門票。

NBA／K湯季後離開勇士？柯瑞、格林和教頭都希望他回來

勇士球星湯普森（Klay Thompson）季後將成為自由球員，今天勇士在附加賽面對國王，他全場10投0中沒得分，許多球迷擔心這可能是他最後一次穿勇士球衣，總教練柯爾（Steve Kerr）、柯瑞（S

NBA／湖人首輪將再戰金塊 詹姆斯：我們都知道有多難

湖人今天在西區附加賽以4分差距險勝鵜鶘後，以西區第7種子身份闖進季後賽，將在首輪遭遇去年在西區冠軍賽將他們橫掃出局的衛冕...

NBA／湖人該抓雷霆躲金塊？教頭漢姆：會這樣說都是神經病

湖人隊今天在驚滔駭浪中以110：106擊敗鵜鶘隊，贏下首場附加賽，正式以第7種子之姿進入季後賽，並且將對上衛冕軍金塊隊，然而雙方自去年季後賽交手後湖人就只有被輾壓的份，賽前外界也紛紛討論道「湖人是否拚

NBA／不滿罰球數少湖人近2倍 鵜鶘教頭：我們統治禁區

鵜鶘今天在附加賽與湖人交手，第四節尾聲鵜鶘靠著威廉森（Zion Williamson）發威，一度追平比分，但他因傷提前退場，湖人最終以111：106贏球闖進季後賽，鵜鶘後天要和國王爭奪最後一張西區季後

NBA／美國男籃奧運夢幻隊最後一塊拼圖！雷納德確定參戰

巴黎奧運美國男籃夢幻隊最後一塊拼圖確定！據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）確定參戰。 沃納羅斯基昨天指出美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。