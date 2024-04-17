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NBA／不只帕克會來 國泰金控邀傳奇扣將威金斯下周訪台

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
傳奇球星威金斯將在下周訪台參與「2024國泰NBA國際高中邀請賽」行程。圖／國泰金控提供
傳奇球星威金斯將在下周訪台參與「2024國泰NBA國際高中邀請賽」行程。圖／國泰金控提供

國泰金控與NBA今天共同宣布，將於26至28日舉行的「2024國泰NBA國際高中邀請賽」確定迎來第二位重量級嘉賓，NBA 75大球星、綽號「人類精華影片」的傳奇扣將威金斯（Dominique Wilkins）即將來台，屆時威金斯將攜手「法國小跑車」帕克（Tony Parker），以及多倫多暴龍隊現役助理教練巴阿納尼（Vin Bhavnani）一起指導4支高中球隊，兩位球星也將舉辦見面會，與球迷們相見歡。

威金斯身為亞特蘭大老鷹隊最具代表性的傳奇球星之一，生涯共9次入選NBA全明星賽，曾在1985-86賽季榮膺NBA得分王，生涯總得分2萬6668分排名歷史第15位，於2006年入選奈史密斯籃球名人堂，並於2022年入選NBA 75大球星。球員時期的Wilkins爆發力驚人，最為球迷津津樂道的，就是他招牌的「大風車灌籃」，他也於1985年及1990年兩度奪得NBA灌籃大賽冠軍的殊榮。

國泰金控秉持「讓台灣與國際接軌，也讓世界看見台灣」的理念，自2010年與NBA成為官方行銷夥伴，並持續舉辦系列活動，多年來更是已邀請近20位NBA球星來台與球迷見面。這次國泰金控一口氣邀請兩位名人堂巨星蒞臨寶島，將參與台北松山高中、新竹光復高中，以及日本的福岡第一高校、開志國際高校，進行培力訓練及為期兩日的「高中菁英選拔賽」，屆時將由兩位NBA傳奇球星為首的教練團隊，從中挑選20名表現出色的年輕球員，前往新竹縣體育館，參與「未來之星挑戰賽」。

包含26、27日的高中菁英選拔賽，以及27日的球星見面會，都將在4月17日晚間6點，於全國7-ELEVEN門市ibon機台及ibon網站開放免費索取門票。球迷可至全國7-ELEVEN門市ibon機台進行索／取票，或於ibon網站（https://ibontw.com/24_NBAHS）進行線上索票後於48小時內至全國7-ELEVEN門市ibon機台取票，並於4月26日中午12時截止索／取票。

更多活動詳情請洽活動官網：https://www.cathaynba2024.com/

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