快訊

幼兒園畢旅「東京大阪7日遊」家長憂 網一看傻眼：很挑戰

高雄女騎士闖紅燈路口「打保齡球」！撞翻停等機車釀五傷

山豬猝逝2天後過「39歲冥誕」 逸祥忍悲PO合照獻祝福

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／湖人該抓雷霆躲金塊？教頭漢姆：會這樣說都是神經病

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人今天於附加賽擊敗鵜鶘，連兩年以西區第7種子闖進季後賽。 路透社
湖人今天於附加賽擊敗鵜鶘，連兩年以西區第7種子闖進季後賽。 路透社

湖人隊今天在驚滔駭浪中以110：106擊敗鵜鶘隊，贏下首場附加賽，正式以第7種子之姿進入季後賽，並且將對上衛冕軍金塊隊，然而雙方自去年季後賽交手後湖人就只有被輾壓的份，賽前外界也紛紛討論道「湖人是否拚第8種子比較好？」不過主帥漢姆（Darvin Ham）對此則嗤之以鼻。

金塊對於湖人而言可說是座跨不過去的高山，去年兩隊在西區決賽交手，金塊毫不留情以4：0清盤，例行賽雙方對戰同樣是金塊4：0完勝，金塊絕對是湖人首輪最不想遇到的對手，但如今熟悉的對戰組合將在首輪上演，湖人自然也不被看好能闖過這關。

相較之下，湖人對戰西區龍頭雷霆隊的戰績就理想許多，雖然雷霆本季攻守效率都在聯盟前5，但季後賽經驗較少，加上湖人本季4場對戰為3勝1敗，顯然是首輪更理想的對手，外界開始有了「棄7保8」的呼聲，認為湖人可以選擇放掉對鵜鶘的比賽，再全力抓另一場附加賽的勝隊。

不過湖人總教練漢姆並不贊同這樣的說法，他在受訪時說：「會覺得湖人該避開金塊的人都是神經病。」原因是湖人本季對戰第9國王、第10勇士兩隊同樣討不到便宜，共計僅1勝7敗。同時漢姆也稱讚鵜鶘今天是很頑固的對手，「鵜鶘給了我們沉重的打擊，而我們則是試著不斷反擊。」

而今天湖人贏下鵜鶘後，相比於第8種子可以多休2天，周末將於丹佛迎戰養精蓄銳的金塊。

NBA附加賽 湖人 金塊

相關新聞

NBA／K湯10投0中得0分！勇士附加賽遭國王痛宰提前放假

西區第10的勇士與第9的國王今天展開附加賽生死戰，最近雙方3次交手都是一分差，沒想到下半場勇士完全失去競爭力，終場以94：118輸球，無緣季後賽；國王則要在後天和鵜鶘爭奪西區最後一張季後賽門票。

NBA／K湯季後離開勇士？柯瑞、格林和教頭都希望他回來

勇士球星湯普森（Klay Thompson）季後將成為自由球員，今天勇士在附加賽面對國王，他全場10投0中沒得分，許多球迷擔心這可能是他最後一次穿勇士球衣，總教練柯爾（Steve Kerr）、柯瑞（S

NBA／湖人首輪將再戰金塊 詹姆斯：我們都知道有多難

湖人今天在西區附加賽以4分差距險勝鵜鶘後，以西區第7種子身份闖進季後賽，將在首輪遭遇去年在西區冠軍賽將他們橫掃出局的衛冕...

NBA／湖人該抓雷霆躲金塊？教頭漢姆：會這樣說都是神經病

湖人隊今天在驚滔駭浪中以110：106擊敗鵜鶘隊，贏下首場附加賽，正式以第7種子之姿進入季後賽，並且將對上衛冕軍金塊隊，然而雙方自去年季後賽交手後湖人就只有被輾壓的份，賽前外界也紛紛討論道「湖人是否拚

NBA／美國男籃奧運夢幻隊最後一塊拼圖！雷納德確定參戰

巴黎奧運美國男籃夢幻隊最後一塊拼圖確定！據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）確定參戰。 沃納羅斯基昨天指出美

NBA／不滿罰球數少湖人近2倍 鵜鶘教頭：我們統治禁區

鵜鶘今天在附加賽與湖人交手，第四節尾聲鵜鶘靠著威廉森（Zion Williamson）發威，一度追平比分，但他因傷提前退場，湖人最終以111：106贏球闖進季後賽，鵜鶘後天要和國王爭奪最後一張西區季後

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。