NBA／湖人該抓雷霆躲金塊？教頭漢姆：會這樣說都是神經病

湖人隊今天在驚滔駭浪中以110：106擊敗鵜鶘隊，贏下首場附加賽，正式以第7種子之姿進入季後賽，並且將對上衛冕軍金塊隊，然而雙方自去年季後賽交手後湖人就只有被輾壓的份，賽前外界也紛紛討論道「湖人是否拚第8種子比較好？」不過主帥漢姆（Darvin Ham）對此則嗤之以鼻。

金塊對於湖人而言可說是座跨不過去的高山，去年兩隊在西區決賽交手，金塊毫不留情以4：0清盤，例行賽雙方對戰同樣是金塊4：0完勝，金塊絕對是湖人首輪最不想遇到的對手，但如今熟悉的對戰組合將在首輪上演，湖人自然也不被看好能闖過這關。

相較之下，湖人對戰西區龍頭雷霆隊的戰績就理想許多，雖然雷霆本季攻守效率都在聯盟前5，但季後賽經驗較少，加上湖人本季4場對戰為3勝1敗，顯然是首輪更理想的對手，外界開始有了「棄7保8」的呼聲，認為湖人可以選擇放掉對鵜鶘的比賽，再全力抓另一場附加賽的勝隊。

不過湖人總教練漢姆並不贊同這樣的說法，他在受訪時說：「會覺得湖人該避開金塊的人都是神經病。」原因是湖人本季對戰第9國王、第10勇士兩隊同樣討不到便宜，共計僅1勝7敗。同時漢姆也稱讚鵜鶘今天是很頑固的對手，「鵜鶘給了我們沉重的打擊，而我們則是試著不斷反擊。」

而今天湖人贏下鵜鶘後，相比於第8種子可以多休2天，周末將於丹佛迎戰養精蓄銳的金塊。