NBA／K湯10投0中得0分！勇士附加賽遭國王痛宰提前放假

西區第10的勇士與第9的國王今天展開附加賽生死戰，最近雙方3次交手都是一分差，沒想到下半場勇士完全失去競爭力，終場以94：118輸球，無緣季後賽；國王則要在後天和鵜鶘爭奪西區最後一張季後賽門票。

國王射手穆雷（Keegun Murray）首節投進4顆三分，幫助國王建立9分領先。第二節開局國王打出7：0攻勢，分差擴大到16分，但勇士小將穆迪（Moses Moody）和庫明加（Jonathan Kuminga）接連挺身而出，半場打完勇士追到4分差。

第三節國王外線9投7中，狂轟37分，其中福克斯（De'Aaron Fox）和穆雷合砍24分，再將差距拉開到15分。末節勇士進攻當機，國王持續擴大領先，最後2分鐘落後26分，勇士換上替補球員，進入垃圾時間。

國王穆雷全場投進8顆三分球，攻下32分9籃板，福克斯24分6助攻，沙波尼斯（Domantas Sabonis）有16分12籃板7助攻。

勇士方面，湯普森（Klay Thompson）全場10投0中，一分未得，柯瑞（Stephen Curry）只攻下22分，發生6次失誤。勇士小將穆迪只打15分鐘就拿到16分，庫明加也貢獻16分7籃板。